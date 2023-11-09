ABD İran destekli milislerin silah deposunu vurdu

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve onun müttefiki olan milislerin kullandığı bir silah deposunu vurdu.

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İran Devrim Muhafızları ve onların müttefiklerinin kullandığı bir silah deposunun vurulduğunu açıkladı. Austin saldırının F-15 tipi iki savaş jetiyle düzenlendiğini ve bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen son saldırılara yanıt niteliği taşıdığını belirtti. Austin "Eğer İran'ın vekillerinin ABD güçlerine saldırıları sürerse, vatandaşlarımızı korumak için ek adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Deyrezzor'da gerçekleştiğini ve İran destekli gruplar için faaliyet gösteren 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Ekim ayı sonlarında Suriye'nin doğusunda benzer hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Geçen haftalarda Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine saldırılar yoğunlaşmıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Ekim ayı ortası itibarı ile İran yanlısı milisler ABD üstlerine en az 40 saldırıda bulundu. Bunların 22'sinin Irak'ta 18'i ise gerçekleşirken saldırılarda 45 ABD askeri yaralandı. İnsansız hava araçları ve roketlerle düzenlenen saldırıların başarılı olamadığı ve ABD askerlerindeki yaralanmaların ciddi olmadığı kaydedildi.

ABD'nin Suriye'de 900, Irak'ta ise 2 bin 500 askeri konuşlu bulunuyor.

Reuters, dpa, AFP / EC, BÖ

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