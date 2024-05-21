ABD: İran bizden yardım istedi

ABD kaynaklarına göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesinin ardından Tahran yönetimi ezeli düşmanı ABD'den yardım istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün başkent Washington'da yaptığı açıklamada İran'daki kazayla ilgili olarak "İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullandı. Miller, İran'a verdiklerine yanıta ilişkin de "Yardım etmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bu, böyle bir durumda her hükümet için yapacağımız bir şey" dedi. Miller, yardım talebinin somut olarak neye ilişkin olduğuna açıklık getirmedi. Ancak Miller, ABD'nin talep edilen yardımı "öncelikle lojistik nedenlerle" sağlayamadığını sözlerine ekledi.

İran'ın kuzeydoğusunda Pazar günü meydana gelen kazada aralarında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisive Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrail Reisi için düzenlenen anma töreni Fotoğraf: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bulguların Reisi'nin helikopterinin düşmesinin bir kaza olduğuna işaret ettiğini söyledi. "Bunun sorumlusu birçok şey olabilir, mekanik arıza, pilot hatası, her neyse" diyen Austin, ABD'nin bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi.

ABD ve İran arasında 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.

Reisi için planlanan cenaze törenleri

Reisi için bugün, yarın ve Perşembe günü İran'ın farklı noktalarında cenaze töreni düzenlenecek. İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan bilgilere göre bugün sırasıyla Tebriz, Kum kenti ve Tahran'da törenler düzenlenecek. Çarşamba sabahı da Tahran Üniversitesi'nden Azadi Meydanı'na doğru cenaze namazı kılınması ve Tahran halkının katılımıyla cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor. Çarşamba günü üst düzey yabancı devlet adamlarının katılımıyla da bir tören düzenlenecek.

Reisi'nin cenazesi Perşembe günü öğle saatlerinde Meşhed kentinde defnedilecek.

AFP,dpa/HS,MK

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