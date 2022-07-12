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İran yapımı "Gaza" isimli insansız hava aracı (İHA)
İran yapımı "Gaza" isimli insansız hava aracı (İHA)Fotoğraf: Sepahnews/AP/picture alliance
PolitikaRusya

ABD’den İran Rusya’ya "yüzlerce" İHA gönderecek iddiası

19 dakika önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran’ın Rusya’ya "yüzlerce" insansız hava aracı göndermeye hazırlandığını ifade etti. Sullivan, bunun sebebinin de Rusya’nın Ukrayna’da yaşadığı silah kayıpları olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna’ya karşı açtığı savaşta yaşadığı mühimmat kayıpları nedeniyle Rusya'nın aralarında silah da taşıyabilen insansız hava araçları (İHA) temin etmek için İran'a başvurduğunu iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İran hükümeti Rusya'ya, aralarında silah taşıma kapasitesi olan yüzlerce İHA’yı hızlandırılmış bir şekilde göndermeye hazırlanıyor" dedi. Sullivan, ellerindeki bilgilere göre, İHA’ları kullanmaları için İran'ın Rus güçlerini eğitmeye hazırlandığını ifade etti ve "İlk eğitimler Temmuz başı kadar yakın bir zamanda başlayabilir" diye konuştu. Sullivan, İran'ın halihazırda Rusya'ya bu İHA'lardan teslim edip etmediğinin ise kesin olarak bilinmediğini dile getirdi.

Ukraynalı bir asker, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rus ordusuna ait ve savaşta kullanılamaz hale gelmiş bir askeri aracın yanından geçiyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rus ordusuna ait kullanılamaz hale gelmiş bir askeri aracın yanından geçen Ukraynalı bir asker Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Sullivan, ABD'nin aldığı bilgilerin Rus ordusunun Ukrayna'daki önemli kayıpların ardından silahlarının devamlılığını sürdürmekte zorluklarla karşı karşıya olduğu yönündeki görüşleri desteklediğini belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İran yapımı insansız hava araçlarının, Nisan'da ateşkes ilan edilmesinden önce Yemen'de Şii Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'a saldırmak için kullanıldığını da ifade etti.

İHA'ların Ukrayna savaşındaki önemi nedir?

İHA’lar, Ukrayna’da dört buçuk aydır devam eden savaşta hem Ukrayna hem de Rusya için önemli bir rol oynuyor. Silahlı ve silahsız İHA'lar, belirli bir mesafeden füze ateşlemek, hedeflere küçük bombalar bırakmak ve topçu ile kara kuvvetleri için önden keşif yapmak gibi birçok işe yarıyor. Ukrayna özellikle Türk yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB2'lerlesavaşta önemli başarılar sağlıyor. ABD ve Rusya'ya karşı bu savaşta Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeler de Kiev’e farklı İHA'lar sağladılar.

Sullivan, "Ukrayna'nın etkili savunmasını sürdürmek ve Ukraynalıların, Rusya'nın Ukrayna'yı haritadan silme girişimlerinin başarılı olamayacağını göstermesi için onlara yardım etmek adına üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sullivan İran İHA'larıyla ilgili açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu gezisinden hemen önce yaptı. Bu gezi esnasında Başkan Biden'ın İran'ın bölgedeki politikaları ve nükleer programı hakkında görüşmelerde bulunması bekleniyor.

 

AFP,AP / DÇÜ,ET

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