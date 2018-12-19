ABD: IŞİD'i kalıcı olarak yok edeceğiz

ABD, Perşembe günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında IŞİD'in Suriye'de "kalıcı olarak yok edilmesi" taahhütlerinin arkasında olduklarını ve bu ülkedeki İran askerlerinin çekilmesi için baskılarının devam edeceğini açıkladı.

BMGK'da Washington adına konuşan diplomat Rodney Hunter, "ABD, Suriye'de ve dünyada IŞİD ve diğer terör örgütlerinin kalıcı olarak yok edilmesi taahhüdünün arkasındadır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini söylediği Çarşamba günkü açıklamaya herhangi bir atıfta bulunmayan Hunter, ülkesinin müttefikleriyle birlikte teröre karşı mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Diplomat "ABD ayrıca (Suriye'deki) çatışmaların bitmesi için kendisiyle aynı yönde düşünen ülkeler, BM ve Suriyeli muhaliflerle birlikte diplomatik çalışmalarına devam edecektir" şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin ise Perşembe günkü toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı. Jeffrey'nin, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye'de bir anayasa komitesinin kurulması kararının alındığı Salı günkü İsviçre zirvesi sonrası BMGK'nın bilgilendirileceği toplantıya katılması bekleniyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son gelişmeler ışığında Büyükelçi Jeffrey Suriye'de bundan sonra yapılacaklar konusunda ortaklarımız ve müttefiklerimizle görüşmek üzere Washington'da kalacaktır" denildi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (sağda)

Türkiye'den YPG vurgusu

Toplantıda konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplarla mücadeleye devam edeceğini söyledi. Denktaş, "Sınır güvenliği için PKK, PYD ve YPG tehdidine karşı gerekli önlemler alınacaktır" dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Trump'ın Çarşamba günkü açıklamaları ile ilgili olarak bir yorumda bulunmadı.

Fransa tepkili

Fransa'nın beş daimi üyeden birisi olduğu 15 üyeli BMGK'da söz alan Fransız temsilci François Delattre, Paris'in IŞİD'i halen bölgede büyük bir tehdit olarak gördüğünü ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de aralarında olduğu tüm ortakların güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Sözlerine devam eden Delattre, "Yeni bir insani trajedi oluşmaması ve terörizmin tekrar canlanmaması için ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunun ve buradaki insanların korunmasını dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

IŞİD'e karşı mücadelede ABD'den sonra en büyük katkıyı sunan ülkelerden birisi konumunda olan Fransa'ya ait özel kuvvetler Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt ve Arap birliklere destek vermek üzere konuşlu bulunuyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

De Mistura: Türkiye, İran ve Rusya'nın listesi kabul edilemez

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Salı günkü İsviçre zirvesi sonrası söylediklerine benzer bir şekilde Suriye'de bir anayasa komitesi kurulması için alınması gereken mesafenin olduğu yönündeki sözlerini tekrarladı.

31 Aralık'ta görevini Geir Pedersen'e devredecek de Mistura, anayasa komitesi için Türkiye, Rusya ve İran'ın sundukları listedeki isimlerin BM tarafından "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

150 kişilik listedeki 50 isim belirlenirken dengesiz bir dağılım yapıldığını savunan BM Suriye Özel Temsilcisi, çatışan tarafları uzlaştıracak etkiye sahip birçok uzmanın dışarıda bırakıldığını ve listenin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın Çarşamba günkü IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı ve ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki sözleri sonrası birçok Batılı devlet ve Suriye'deki Kürt gruplar bunun yanlış bir politika olduğunu savunurken, Rusya, İran ve Beşar Esad yönetimi karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirmişti.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

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