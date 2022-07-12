ABD: IŞİD lideri SİHA saldırısıyla öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda IŞİD'in liderlerinden Mahir el Agal'ın öldürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada saldırıda kimliği bilinmeyen üst düzey bir IŞİD yöneticisinin de ağır yaralandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre hava saldırısı sonucunda sivil kayıp yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırı Türkiye sınırına 11 kilometre mesafedeki Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında düzenlendi.

CENTCOM'un açıklamasında Agal'ın, IŞİD içinde üst düzey bir isim olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında örgütün gelişmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Agal, IŞİD Rakka kentine hâkim olduğu dönemde örgütün önde gelen komutanlarından biriydi. 2020'den beri ise Türkiye'nin desteklediği silahları grupların kontrolünde daha kuzeydeki Afrin'de bulunuyordu. Son olarak Suriye'de Türkiye destekli silahlı örgütlerden Ceyş El Şarkiye'de bir grubu komuta ettiği öne sürülüyor.

IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi, Şubat ayında ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği bir baskında öldürülmüştü.Örgütün bir önceki lideri Ebu Bekir el Bağdadi de 2019 yılında öldürülmüştü.

2014 yılından itibaren önce Irak'ta ardından da Suriye'de büyük güç kazanan IŞİD, gücünün zirvesinde olduğu dönemde 100 bin kilometrekarelik bir alanda, 8 milyondan fazla nüfusa hükmetmişti.

IŞİD Mart 2019'da ABD'de desteki kapsamlı operasyonlar sonucu alan kontrolünü neredeyse tamamen kaybetmişti. Bazı uzmanlar örgütün hâlâ 4 bin ile 6 bin arasında savaşçıya sahip olduğunu tahmin ediyor.

ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı militanları da hedef alıyor. Geçen ay, Hurras el Din grubunun üst düzey ismi Ebu Hamza el Yemeni insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

CENTCOM, Suriye'nin kuzeybatısının şiddet yanlısı radikal örgütler için sığınak olmaya devam ettiğini, bu örgütlerin ABD ve müttefikleri için birer tehdit olduğunu kaydetti.

AP / GY, EC