 ABD için manidar seyahat uyarısı | DÜNYA | DW | 08.08.2019

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DÜNYA

ABD için manidar seyahat uyarısı

Uluslararası Af Örgütü, ABD'ye seyahat etmek isteyenleri "dizginlenemeyen silahlı şiddet" nedeniyle uyardı, "cinsiyet, ırk, etnik köken ve cinsel yönelime bağlı olarak saldırıya hedef olma riski artıyor" dedi.

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Uluslararası Af Örgütü, "yüksek düzeyde silahlı şiddetin devam ettiğine" dikkat çektiği ABD için seyahat uyarısı yayımladı.

ABD seyahati sırasında dikkatli olunması, gerektiği takdirde uygulanmak üzere de bir acil eylem planı hazırlanması çağrısı yapan Uluslararası Af Örgütü, "Bu seyahat uyarısı, ABD’de devam etmekte olan yüksek düzeydeki silahlı şiddet nedeniyle yayımlanmaktadır" denildi.

Uluslararası Af Örgütü, genelde devletlerin kendi vatandaşları için yayımladıkları seyahat uyarısını, "bu çağrı dünya çapındaki herkese yapılmaktadır" ifadelerine yer verdiği bir açıklamayla duyurdu.

"Her an tetikte olun"

Uyarıda, ABD’ye seyahat edecek olanların "her an tetikte" olması gerektiği belirtilirken, ülkede halk arasında yaygın ateşli silahlı bulundurulduğuna işaret edilerek "dikkat edin" denildi.

Kalabalık yerlere gitmekten kaçınılması çağrısı yapılan uyarıda, özellikle kültürel etkinlikler, ibadethaneler, okullar ve alışveriş merkezlerinden uzak durulması, barlar, gece kulüpleri ve kumarhanelerde de çok dikkatli olunması istendi.

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ABD Başkanı Trump El Paso ve Dayton’da düzenlenen katliamlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada medyaya çattı. Trump "yalan haberlerin" ülkesinde öfke ve hiddete neden olduğunu söyledi. (05.08.2019)

ABD Başkanı Trump, silahlı saldırılarla sarsılan Dayton ve El Paso kentlerini olağanüstü güvenlik önlemleri altında ziyaret etti. Trump, her iki kentte protestolarla karşılandı. (08.08.2019)

Kimler daha fazla risk altında?

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı, ırkçı bir dil kullanarak, beyaz milliyetçileri nefret suçları için cesaretlendirmekle suçlandığı bir dönemde yayımlanan seyahat uyarısında yer verilen en çarpıcı ifadeler ise şöyle:

"Cinsel kimliği, ırkı, etnik kökeni ya da cinsel yönelimine bağlı olarak seyahat eden kişinin silahlı şiddete hedef olma riski artmaktadır. Buna göre planlama yapılmalıdır."

Açıklamada ayrıca ABD’nin, uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yaşam hakkını koruma ve seyahat özgürlüğünü garanti altına alma yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı, ABD Yönetimi’nin silahlı şiddet tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli önlemleri almadığının altı çizildi.

"Başka bir ülke için ABD kendi yurttaşlarını uyarırdı"

Seyahat uyarısıyla dikkatleri üzerine çeken Uluslararası Af Örgütü, bu hamleyle ABD’ye ayna tutmak istendiğini açıkladı.

Örgütün silahlı suçlarla mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyanın sorumlusu Ernest Coverson, "ABD Dışişleri Bakanlığı başka bir ülkede bu düzeyde yüksek silahlı şiddet yaşansa kendi yurttaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyarırdı" açıklamasını yaptı.

Hafta sonunda El Paso ve Dayton kentlerindeki silahlı saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de ateşli silah satışının sınırlandırılması, denetimlerin artırılması çağrıları yükselmiş, tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Reuters,DW / DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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