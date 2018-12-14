ABD İçişleri Bakanı Zinke görevden ayrılıyor

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke bu yıl sonunda görevinden ayrılıyor. Zinke'nin görevi bırakacağını ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu. Trump, "Ryan görev yaptığı dönem boyunca çok şey başardı. Ona ulusumuza verdiği hizmetten dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Trump, ABD'nin yeni içişleri bakanının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti.

Trump, Zinke'nin neden görevden ayrılacağına dair açıklamada bulunmadı. Ancak şu an Zinke hakkında üç ayrı federal soruşturma yürütülüyor. Söz konusu soruşturmalar, Zinke'nin memleketi Montana'da kurduğu bir vakfın yaptığı arazi anlaşması, Utah kentindeki bir ulusal parkın sınırlarının yeniden çizilmesi ve Connecticut eyaletindeki bir kumarhane projesinin engellenmesi konularını içeriyor.

Türkiye tatili tartışma yaratmıştı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu yıl içinde Zinke'nin geçmişteki seyahat masraflarına dair soruşturmalar da yürütmüştü. Bu soruşturmalardan birinde Zinke'nin eşiyle Ağustos 2017'de çıktığı Türkiye ve Yunanistan tatili de incelenmişti. Zinke'nin bu tatil için beraberinde götürdüğü koruma ekibine bakanlık bütçesinden 25 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bakanın eşi Lola Zinke, evliliklerinin 25'inci yıldönümünü kutladıkları İstanbul tatili sırasında "Boğaziçi'nde aşk" yazılı bir tweet paylaşmıştı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, bakanlık müfettişleri, Ryan Zinke'nin, hükümet araçlarına kendisiyle birlikte eşinin de binmesine izin vererek kuralları ihlal ettiği sonucuna varmıştı. Ryan Zinke'nin, eşinin bakanlığın gönüllü personeli olarak gösterilip seyahat masraflarının karşılanmasını sağlamaya çalıştığına dair iddialar da soruşturulmuştu.

Washington Post, Zinke hakkında iki yıllık görev süresince açılan soruşturma sayısının en az 15 olduğunu bildirdi.

Ayrılan dokuzuncu üst düzey isim

Trump 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Zinke hakkındaki iddialarla ilgileneceğini belirtmişti.

Zinke, Trump tarafından 1 Mart 2017'de bakanlık görevine getirildiğinde Temsilciler Meclisi üyesiydi. Zinke, Trump'ın göreve başladığı tarihten bu yana kabinesinden ayrılan dokuzuncu üst düzey yetkili oldu.

Demokratların Senato lideri Chuck Schumer, 51 yaşındaki siyasetçinin görevinden ayrılacağının açıklanmasının ardından attığı tweette, "Ryan Zinke hem çevremize ve kıymetli kamu arazilerimize davranış şekli açısından hem de hükümeti kişisel bal kavanozu gibi görmesinden ötürü, kabinenin en zehirli üyelerinden biriydi" dedi. Schumer, "Kabine bataklığı, onsuz biraz daha az pis olacak" diye ekledi.

DW,rtr,AFP/CÖ,DÇÜ

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