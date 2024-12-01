ABD: HTŞ öncülüğündeki saldırı ile hiçbir ilgimiz yok

ABD, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve müttefiki cihatçı muhalif güçlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırıları ile bir ilgisi olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki durumu yakından izlediklerini ve bölge başkentleriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü açıklamasında "ABD'nin terör örgütü olarak tanımlaman Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğündeki bu saldırı ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadesine de vurgu yaptı.

Suriye'deki durumdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan Savett, "Esad rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ile Rusya ve İran'a güvenmesi" sonucu ülkenin kuzeybatısında şu andaki gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015 tarihinde kabul ettiği 2254 sayılı karar tasarısı, hükümet ile muhalefet arasında barış görüşmeleri öngörüyordu.

Savett, ABD'nin müttefikleri ile birlikte gerilimin düşürülmesi, sivillerin ve azınlık gruplarının korunması ve BM kararıyla uyumlu bir şekilde iç savaşı sona erdirecek "ciddi ve inandırıcı" bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, ABD'nin IŞİD'in Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmaması için ABD personeli ve mevzilerini savunmaya ve korumayı sürdüreceğinin de altı çizildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün HTŞ ve müttefiki cihatçı isyancıların Halep kentinin büyük bir bölümünü ve havaalanını kontrol altına aldığını, İdlib ve Hama'da da stratejik öneme sahip noktaları ele geçirdiğini bildirmiş, Şam hükümeti de isyancıların ilerleyişini doğrulamıştı.

DW, dpa/JD, AI

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