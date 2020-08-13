ABD helikopterleri Suriye birliklerine ait kontrol noktasını vurdu

ABD’ye ait iki helikopter Kürtlerin kontrolündeki Kamışlı yakınlarında Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasını vurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Tel Dahab köyü yakınlarındaki saldırıda bir asker hayatını kaybederken iki asker yaralandı. Haberde kontrol noktasının ABD'ye ait bir konvoyun devriye geçişine izin vermediği gerekçesiyle vurulduğu belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda iki Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi Suriye'de altı aydır bu türde düzenlenen ilk saldırı olduğunu kaydetti. Bölgede ABD koalisyon güçleri ve Kürtlerin yanı sıra Rus ve Suriye hükümet birlikleri de bulunuyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Rus haber ajansı RIA Rusya ve Türkiye'nin İdlib vilayetinde yaptığı bir ortak devriye faaliyeti sırasında bir Türk askeri aracının vurulduğunu geçti. Olayda herhangi bir Rus askerinin yaralanmadığı belirtildi.

AFP, Reuters / EC, JD

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