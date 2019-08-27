 ABD Hazine Bakanlığı Türkiye′ye yaptırımı inceliyor | DÜNYA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'ye yaptırımı inceliyor

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 satın alması ile ilgili Türkiye'ye yaptırımı incelediğini söyledi. Açıklama sonrası dolar/TL kuru yükseldi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi, bir süredir Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde gerilim oluşturuyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi, bir süredir Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerde gerilim oluşturuyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'da S-400 satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak henüz bir karar verilmediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerin ABD Hazinesi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorusuna Mnuchin, "Biz bunu inceliyoruz. Herhangi bir spesifik kararla ilgili yorum yapmayacağım ancak bunu inceliyoruz" şeklinde konuştu.

Mnuchin'in açıklaması sonrası Türk Lirası dolara karşı değer kaybetti. Dolar/TL kuru 5,7670 seviyesine kadar yükseldi.

Yaptırım çağrısı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı bir süredir ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim oluşturan konuların başında geliyor.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci etap teslimata başlanmasının ardından, Başkan Trump'a yaptırım çağrısında bulunmuştu.

ABD'de yasalar, Rus ordusuyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına imkan veriyor. Washington yönetimi söz konusu kararını İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımların temelini oluşturan, "Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"na (CAATSA) dayandırması gerekiyor. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye ortakları arasında olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. ABD S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunuyor.

Reuters/SSB, AÜ

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den yaptırım çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi, S-400'lerle ilgili Ankara'ya yapılan ikinci teslimatın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulaması için bir kez daha Başkan Trump'a çağrıda bulundu. (27.08.2019)  

NATO'dan Rusya'ya Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus S-400’leriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye ile NATO müttefikleri arasında hava savunma sistemleri konusunda görüşme ve işbirliğinin sürdüğü vurgusu yaptı. (02.08.2019)  

Erdoğan: S-400’leri 2020’den itibaren kullanacağız

“Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini 2020’den itibaren kullanmaya başlayacağını söyledi. (26.07.2019)  

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri operasyonel hale getirmeyin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini operasyonel hale getirmeme çağrısı yaptı. (26.07.2019)  

Benzer içerik

Russisches Flugabwehrsystem S-400 für Türkei

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den yaptırım çağrısı 27.08.2019

ABD Temsilciler Meclisi, S-400'lerle ilgili Ankara'ya yapılan ikinci teslimatın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulaması için bir kez daha Başkan Trump'a çağrıda bulundu.

PK Erdogan und Putin

Türkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyor 28.08.2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde incelediği Sukhoi Su-57 adlı savaş uçağıyla ilgili Ankara ve Moskova arasında görüşmeler yürütüldüğü öne sürülüyor.

Bildkombo | SU-57 und F-35

Türkiye’yi zorlayan tercih : F-35 mi, Su-57 mi? 31.08.2019

DW Türkçe’ye konuşan askeri ve savunma uzmanları, Türkiye’nin, F-35 yerine Rusya’dan Su-57 savaş uçağı alması ihtimalini kaygıyla karşıladı. Uzmanlar bunun arkasında siyasi bir hamle olduğuna işaret ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

Rusya'da iktidar partisi Moskova'da güç kaybetti

Pazar günkü yerel seçimlerde Putin’e yakın adaylar sandıktan oy kaybıyla çıktı. Muhalefetin "Stratejik oy verin" çağrısı üzerine iktidar partisi Moskova Belediye Meclisi’ndeki koltuklarının üçte birini kaybetti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  