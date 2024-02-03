ABD hava saldırılarına İran, Irak ve Suriye'den tepki

Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları düzenleyen ABD'ye bu ülkelerden tepki geldi. Biden, saldırıların devam edeceğini açıkladı.

ABD ordusu, Cuma gecesi Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları düzenledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD savaş uçaklarının "İran Devrim Muhafızları ve bu oluşumun sponsor olduğu militan gruplarca kullanılan yedi tesisteki 85'ten fazla hedefi vurduğunu duyurdu. Söz konusu tesislerden dördünün Suriye'de, üçününse Irak'ta olduğu belirtildi. Kirby, "Bu hedefler sivil can kaybının önüne geçilebilmesi için özenle seçildi" açıklamasında bulundu. Saldırılarda ABD'den kalkan uzun menzilli B1 savaş uçakları da kullanıldı.

ABD, söz konusu operasyonun, 28 Ocak Pazar günü Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısına cevaben gerçekleştirildiğini belirtti. Washington, üç ABD askerinin öldüğü, 40'ı aşkın askerinin de yaralandığı saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuştu.

Biden: Devamı gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki hava saldırılarının ardından "Karşılığımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen hava operasyonunda kullanılan B1 tipi bir Amerikan savaş uçağı Fotoğraf: picture-alliance/dpa/EPA

Irak hükümet sözcüsü Basim Avvadi, ülkenin batısındaki ABD saldırılarında en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında sivillerin de bulunduğunu belirtti. Avvadi, saldırıların "hem Irak'ın hem de bölgenin güvenliğini uçurumun eşiğine getirdiğini" söyledi.

Suriye ordusu da saldırılarda askerlerin yanı sıra sivillerin de öldüğünü duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye'nin doğusunun vurulduğu bu saldırılarda sivil can kaybı yaşanmadığını, ancak İran yanlısı 23 savaşçının öldüğünü bildirdi. Gözlemevi, ölenlerin dokuzunun Suriyeli, altısının Iraklı olduğunu belirtti.

ABD'li maslahatgüzar çağrılacak

Irak, saldırıları resmi olarak protesto etmek için ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı David Burger'i Dışişleri Bakanlığına çağıracağını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da saldırıların "Ortadoğu'daki çatışmaları son derece tehlikeli biçimde alevlendirmeye" hizmet edeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise düzenlenen operasyonun "ABD hükümetinin yeni bir strajetik hatası olduğunu, bölgede gerilim ve istikrarsızlığı tırmandırmaktan başka bir sonucu da olmayacağını" belirtti.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

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