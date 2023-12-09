ABD Gazze için ateşkes tasarısını veto etti

Washington, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Arap ülkelerinin öncülük ettiği Gazze'de acil bir ateşkes için artan talepleri reddetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların insani ateşkes ile durdurulmasını öngören tasarısı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından veto edildi. Washington böylece, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Arap ülkelerinin öncülük ettiği acil bir ateşkes için artan talepleri bir kez daha reddettmiş oldu.

13 Güvenlik Konseyi üyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulan karar tasarısı lehinde oy kullanırken İngiltere çekimser kaldı.

ABD: "Tasarı gerçeklikten kopuk"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, tasarının "gerçeklikten kopuk" olduğunu ve "sahada bir ilerleme kaydettirmeyeceğini" savundu. Wood, söz konusu tasarıyı destekleyenleri tasarıyı aceleye getirmekle suçlayarak, ateşkese ilişkin koşulsuz ateşkes çağrısının değiştirilmemesini eleştirdi. Wood konuya ilişkin, "Bu karar hala koşulsuz bir ateşkes çağrısı içeriyor. (Bu haliyle) Hamas'ı 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlayabilecek durumda bırakacaktır" ifadelerini kullandı. Hamas, uluslararası toplumun çok büyük bir kesimi tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

Tasarının öncüsü olan BAE'den yapılan resmi açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri derin bir hayal kırıklığına uğramıştır. Ne yazık ki bu konsey insani bir ateşkes talep edemiyor" ifadeleri kullanıldı.

Filistin: "BM Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün"

Filistin'in BM temsilcisi Riyad Mansur da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bunu (bu savaşı) desteklerseniz insanlığa karşı işlenen suçları desteklemiş olursunuz. Bu Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün" dedi.

İsrail ise Washington'un veto kararını takdir ederken, ülkenin BM elçisi Gilad Erdan "ABD'ye ve Başkan Biden'a kararlı bir şekilde yanımızda durdukları için teşekkür ederiz” dedi.

Antonio Guterres Fotoğraf: Shannon Stapleton/REUTERS

Guterres Konsey'i acil toplamıştı

Guterres, Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son rakamlara göre, haftalardır süren çatışmalarda çoğu kadın ve çocuk 17 bin 487'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı. BM Şartı'nın nadiren devreye sokulan 99'uncu maddesini kullanarak, Konsey'i uluslararası barışa ve güvenliğe bir tehdit olarak değerlendirdiği savaşla ilgili resmen uyarmış, üyelerini de tam kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi için birleşmeye ve harekete geçmeye davet etmişti.

Antonio Guterres oylama öncesinde yaptığı açıklamada da, "Hamas'ın uyguladığı vahşet Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını asla haklı gösteremez" ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında da İsrail BM'den, Hamas militanlarının İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet iddialarını soruşturulmasını talep etmişti. Guterres de konuya ilişkin oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu saldırıları kayıtsız şartsız kınıyorum. Cinsel şiddet haberleri karşısında dehşete düştüm" dedi.

Gazze'de nüfusun yüzde 80'i yerinden edildi

Daha önce de ateşkes çağrısında bulunan birkaç tasarı veto edilmişti. BM, Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin yerinden edildiğini, gıda, yakıt, su ve ilaç sıkıntısının yanı sıra hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, BM Genel Sekreteri Guterres, "Uluslararası insani hukuk sivilleri koruma görevini de içerir" dedi.

AFP / AI,ET

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