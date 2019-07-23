 ABD: Güvenli bölge görüşmeleri devam edecek | TÜRKİYE | DW | 24.07.2019

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TÜRKİYE

ABD: Güvenli bölge görüşmeleri devam edecek

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Ankara temaslarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, görüşmelerin, bundan sonra da sürdürülmesinin arzu edildiği ifade edildi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (solda), Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüşmüştü.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (solda), Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüşmüştü.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara ziyaretine ilişkin bir açıklama yayınladı. Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 22-24 Temmuz tarihlerinde Jeffrey’nin ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmelerde, özellikle Kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere Suriye konusunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği, tarafların "Münbiç Yol Haritası” konusunda hızlı ve somut ilerleme sağlamayı taahhüt ettiği, Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik ayrıntılı tekliflerinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada ABD tarafı görüşmeleri samimi, olumlu ve verimli olarak nitelendirilirken, iki ülkenin, Suriye ile ilgili ortak endişelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmaya devam ettiği belirtildi ve "Bu görüşmelerin, askeri yetkililer arasındaki istişareler de dahil olmak üzere, bundan sonra da sürdürülmesini arzu ediyoruz.” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile James Jeffrey'nin bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, görüşmede "Fırat’ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi” konusunun yanı sıra, IŞİD/PKK/YPG/PYD ile mücadele ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda, Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, "Münbiç Yol Haritası”, Suriye için anayasa komisyonu ile Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konularının görüşüldüğü belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de güvenli bölge oluşturulması planlarına ilişkin "ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil" dedi. (24.07.2019)

Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge için ABD ve Türk tarafı arasındaki "derin müzakereler" başlıyor. Türkiye, kısa sürede tamamlanacağını umut etse de uzmanlar müzakerelerin uzayabileceği görüşünde. (23.07.2019)

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i ağırladı. Savunma Bakanlığı Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin çalışmalara devam etme konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu açıkladı. (22.07.2019)

Toplantıda ayrıca, güvenli bölge kurulmasının, ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğunun ifade edildiği aktarılırken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

"Bizim sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik” dedi. ABD'nin Türkiye'yi tatmin eden önerilerle gelmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız” diye konuştu.

DW,AA/MY,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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