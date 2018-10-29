 ABD göçmenlere karşı binlerce asker gönderiyor | DÜNYA | DW | 30.10.2018

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DÜNYA

ABD göçmenlere karşı binlerce asker gönderiyor

ABD, Orta Amerika’dan ülke sınırına doğru ilerleyen göçmenleri yıldırmak için sınıra asker konuşlandıracak. Başkan Trump, göçmenlerin ülkeye girişlerine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA (picture-alliance/S. Billy)

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ABD'de Meksika sınırına ulaşmak üzere yola çıkan göçmenleri durdurmak için ordunun devreye girmesi istendi. (25.10.2018)

BM, Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan yola çıkarak ABD’ye ulaşmaya çalışanların sayısının 7 bini aştığını açıkladı. Diğer yandan günlerdir yollarda olan kafilede iki Honduraslının hayatını kaybettiği bildirildi. (23.10.2018)

ABD, Orta Amerika'dan gelen binlerce göçmene karşı önlem olarak Meksika sınırına 5 bin 200'den fazla asker göndermeye hazırlanıyor. ABD'li General Terrence O'Shaughnessy askerlerin bu hafta sonuna kadar sınır bölgesine konuşlandırılacağını açıkladı.

General O'Shaughnessy, bölgeye sevk edilecek askerlerin Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlilerine destek vereceğini ve sınırda konuşlandırılmış yaklaşık 2 bin ulusal muhafıza takviye sağlayacağını belirtti. Askerlerin CBP görevlililerine lojistik olarak destek vereceğini belirten General O'Shaughnessy, askerlerin silahlı olacağına dikkat çekti. Bölgede helikopterlerin de görev yapacağını söyleyen General O'Shaughnessy, "Aldığımız talimat son derece açık. Sınırı koruyacağız” dedi.

Trump: Göçmenlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye girişlerine izin vermeyeceklerini tekrarladı. Başkan Trump, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, göçmenlerin "zaman kaybettiğini” belirterek, ABD'ye ulaşmaları halinde, iltica başvurusunda bulunacaklarını, ancak başvuru sonuçlanana kadar çadırlarda kalacaklarını söyledi. "Çadır kentler kuracağız. Her yere çadır kuracağız” diyen Trump, sığınmacılar için "yüzlerce milyon dolara” bina inşa edilmeyeceğini ifade etti.

Göçmenler tehlikeli bir yolculuk sonrası ABD ulaşmayı hedefliyor

Göçmenler tehlikeli bir yolculuk sonrası ABD ulaşmayı hedefliyor

Trump, gelen göçmenlere iltica hakkı tanınmaması halinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğinin de altını çizdi. Bu uygulama ile ABD'ye daha az göçmen geleceğini savunan Trump, sığınmacılara yönelik mevcut uygulamayı de eleştirdi. Trump, mevcut uygulama ile göçmenlerin ülkede izlerini kaybettirdiklerini ifade etti. Trump Pazartesi günü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ordumuz sizi bekliyor” mesajı vererek, göçmenlere geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Göçmenler ABD sınırına doğru ilerliyor

Göçmenler ABD'ye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor

Göçmenler ABD'ye yürüyerek ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika'dan ABD'ye doğru ilerleyen binlerce göçmen Meksika'nın güneyine ulaştı. Pazartesi günü Meksika'nın güneyinde yaklaşık 60 kilometreyi geride bırakan göçmenlerden, kadın ve çocukların Kızıl Haç'a ait araçlarla ilerlediği bilgisi verildi. Honduras'ın San Pedro Sula kentinden 13 Ekim'de yola çıkan  göçmen kafilesi, yolda kendilerine katılanlarla genişliyor. Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan 3 bin ile 5 bin arasında kişinin kafileye katıldığı tahmin ediliyor. Göçmen kafilesinde bulunanların çoğu, Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

Trump'ın tehditlerine rağmen, göçmenlerin Guatemala üzerinden Meksika'ya geçme çabaları da sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Honduraslı göçmenin Pazartesi gecesi iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçtiği belirtildi. Meksikalı sınır koruma ekiplerinin göçmenlerin ilerlemesini kısa bir süre için engelledikten sonra, göçmenlerin yollarına devam etmesine izin verildiği bilgisi verildi.

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri için yürütülen kampanyalarda göçmenleri seçim malzemesi olarak kullanan Başkan Trump'ın, seçmenden oy toplayabilmek için göçmenlere karşı önlemleri seçimler öncesinde uygulamaya koyacağı tahmin ediliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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