 ABD göçmen çocukları sınırsız olarak tutabilecek | DÜNYA | DW | 21.08.2019

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DÜNYA

ABD göçmen çocukları sınırsız olarak tutabilecek

ABD'de 1997 yılından bu yana uygulanan bir yasa yürürlükten kaldırıldı. Böylece Trump yönetimi, göçmen çocukları süresiz olarak barınma merkezlerinde tutabilecek.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'deki göçmen barınma merkezlerinde 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin 20 günden fazla tutulmasını yasaklayan yasanın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. ABD'ye yasa dışı yollarla gelen çocukları etkileyecek olan yeni düzenlemenin 60 gün içinde süresiz olarak yürürlüğe gireceğini belirten Bakanlık, 1997 tarihli yasanın Orta Amerika'dan gelen göçmen sayısının artması nedeniyle artık işlevini yitirdiğini savundu.

Yeni düzenlemenin geçerli olmasıyla birlikte ABD'de reşit yaşta olmayan çocuklar artık dışarıya çıkmalarına izin verilmeksizin, süresiz olarak bu merkezlerde tutulabilecek. Ancak Trump yönetiminin girişimiyle yapılan bu düzenleme insan hakları açısından muhalefetteki Demokratların ve insan hakları savunucularının eleştirilerine neden oluyor. Ayrıca bu merkezlerdeki yaşam koşullarının da insanlık onuruna aykırı olduğuna dikkat çekiliyor.

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Trump yönetiminin göçmenlere muamelesi tartışmalı 

ABD yönetimi geçen yıl da reşit olmayan göçmenleri sınırda ebeveynlerinden ayırarak başka barınma merkezlerine götürmeye başlamıştı. Kamuoyunda öfkeye yol açan bu uygulamaya, gelen sert eleştirilerin ardından altı hafta içinde son verilmişti. Ancak ACLU adlı insan hakları örgütü kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, sınırlarda bu uygulamanın devam ettiğine ve Meksika sınırında bir yıl içinde binlerce göçmen çocuğun ebeveynlerinden ayrıldığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ebeveyni başka bir ülkenin vatandaşı olsa da ABD'de doğan çocukların doğrudan ABD vatandaşlığı alma hakkına da son vermek istiyor.

dpa/AFP,HS/BW

©Deutsche Welle Türkçe

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