 ABD FKÖ’nün Washington ofisini kapatıyor | DÜNYA | DW | 10.09.2018

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DÜNYA

ABD FKÖ’nün Washington ofisini kapatıyor

ABD, Filistinli liderlerin İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmamalarını gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington’daki ofisini kapatma kararı aldı. Örgüt karara tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisininin binası

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisininin binası

Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisini kapatma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın nedeninin Filistinli liderlerin İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmaması olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Pazartesi günü açıklama yaparak hükümetin FKÖ’nün Washington’daki ofisinin kapatılması için talimat verdiğini ifade etti. Nauert, bu kararın, önceden uyarı yapmalarına rağmen FKÖ’nün “İsrail ile doğrudan ve anlamlı müzakerelerde” bulunacağına dair bir bulgunun olmaması nedeniyle alındığını kaydetti.

“Tam tersine FKÖ liderliği, henüz görmedikleri ABD’nin barış planını kınadı ve barış girişimleriyle diğer konularda ABD hükümetiyle bağ kurmayı reddetti” diyen Nauert, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sebepten ve ABD Kongresi’nin kaygılarını yansıtmak maksadıyla, yönetim, FKÖ’nün Washington’daki ofisinin şu an itibarıyla kapatılmasına karar verdi.”

Filistin ile İsrail arasında doğrudan yürütülecek görüşmelerin “ileriye dönük tek yol” olduğunu belirten Nauert, FKÖ’nün ofisinin kapatılması adımının, barış anlaşmasını baltalamak isteyenler tarafından kötüye kullanılmaması gerektiğini belirtti. Nauert, “Kalıcı ve kapsamlı barışa erişmek için çabalarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

Zomlot: Karar İsrail’i savaş suçlarından korumak için alındı

Kapatılma kararı alınan FKÖ’nün Washington ofisinin başındaki Hüsam Zomlot, Ramallah’ta gazetecilere yaptığı açıklamada Trump yönetiminin kararını eleştirdi. Kararın, “İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçlardan ve savaş suçlarından korumak için” alındığını belirtti.

 

ABD’nin kararını değerlendiren FKÖ Genel Sekreteri Saib Erekat ise kararın tek taraflı alındığını ve bütün Filistinlileri cezalandırma özelliği taşıdığını belirtti. Bir açıklama yayınlayan Erekat, açıklamada “Bu, aralarında sağlık ve eğitim gibi insani faaliyetlere finansal yardımı kesme de bulunan Trump yönetiminin bir bütün olarak Filistinlileri cezalandırma politikasının bir başka teyididir” dedi.

Geçen haftalarda ABD, Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolündeki Batı Şeria ve Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi için ayırdığı 200 milyon dolarlık yardımı keseceğini açıklamıştı. ABD, ayrıca Filistinli mültecilere yardım ulaştırmak üzere 1949 yılında oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 300 milyon dolar azaltmaya karar verdiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi bu kararlarıyla Filistinlilerin ABD’nin öncülüğünde İsrail ile müzakere masasına geri dönmesi için baskı kuruyor. Ancak ABD, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiğinden bu yana bahsettiği “nihai barış planını” henüz yayınlanmış değil.

ABD Başkanı Trump’ın Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin yönetimi, Trump yönetimi ile ilişkilerini kesmişti.

AP,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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