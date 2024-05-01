ABD: Filistin yanlısı Columbia öğrencilerine gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde polis, Columbia Üniversitesi'nde Filistinlilere destek veren bir grup öğrencinin barikat kurduğu üniversite binasına baskın düzenledi.

Polis, üniversiteye ait bir binayı işgal eden Filistin yanlısı onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Polis sözcüsü, polis müdahalesinden sonra üç saat içinde göstericilerin tamamının kampüsten çıkarıldığını duyurdu.

Polis müdahalesi devam ettiği sırada protestolara katılmayan bir grup öğrencinin polise "Utanın, utanın!" diyerek tepki gösterdiği gözlendi. Polis, gözaltına aldığı öğrencileri otobüse bindirdiği sırada ise, binanın dışındaki bir grup öğrenci "Özgür Filistin" ve "Öğrencileri serbest bırakın" sloganları attı.

Üniversitenin rektörü Minouche Shafik, polisin binaya girmesinden kısa süre sonra bir mektup yayınladı. Shafik, mektubunda, polise, "düzeni yeniden sağlaması" için en azından mezuniyetten iki gün sonrasına tekabül eden 17 Mayıs’a kadar kampüste kalmaları çağrısında bulundu.

Göstericiler üniversite yönetiminden İsrail hükümetini destekleyen şirketlerin finansmanının iptal edilmesi, üniversitenin finansmanında şeffaflığın artırılması ve proteetolar nedeniyle ceza alan öğrenci ve öğretim üyelerine af çıkarılması şeklinde üç talepte bulunmuştu.

Rektör Shafik, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen finansmandan vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı. Shafik, bunun yerine Gazze'de sağlık ve eğitime yatırım yapmayı ve Columbia'ya doğrudan yatırımları daha şeffaf hâle getirmeyi vadetmişti.

Üniversite tarafından Salı günü yapılan bir açıklamada ise, "Kampüsteki sorunlar, birçok Yahudi öğrencimiz ve öğretim üyemiz için tehditkâr bir ortam oluşturmuştur ve gürültü, dersler, öğrenim ve sınavlara hazırlanma süreçlerini zedelemektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Minouche Shafik Fotoğraf: Mariam Zuhaib/AP/picture alliance

"Columbia öğrencileriyle gurur duyacak"

Protestoları organize eden öğrenci gruplarının temsilcilerinden Sweda Polat, "Columbia, beş yıl içinde bu öğrencilerle gurur duyacak" diye konuştu. Protesto yapan öğrencilerin herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Polat, geri çekilmesi çağrısında bulunduğu polisin kendisine bağırarak karşılık verdiğini aktardı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından başlayan savaş, ABD'de öğrenci hareketini 2020 yılındaki ırkçılık karşıtı protestoların ardından yeniden alevlendirdi.

Joe Biden ile Donald Trump arasında geçecek olan Kasım ayındaki başkanlık seçimi yaklaşırken, ABD siyaseti, Gazze'deki savaştan ciddi bir biçimde etkileniyor. Başkan Biden'ın İsrail'e sağladığı desteğin, seçmenlerinin önemli bir kısmının desteğini kaybetmesine yol açacağı belirtiliyor. Öte yandan başkan adayı Trump olan Cumhuriyetçi Parti ise, üniversite yöneticilerini, Yahudi düşmanı açıklamalara göz yummakla suçluyor.

Reuters / BÜ, HT

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