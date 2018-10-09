 ABD Filistin konsolosluk ofisini kapatıyor | DÜNYA | DW | 18.10.2018

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DÜNYA

ABD Filistin konsolosluk ofisini kapatıyor

ABD, Filistinlilere hizmet veren diplomatik misyonunu, geçen Mayıs ayında Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin çatısı altına kaydırdı. Karar, Filistin yönetiminin tepkisine neden oldu.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs 2018'de protestolar eşliğinde açılmıştı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs 2018'de protestolar eşliğinde açılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kudüs'te yer alan ve sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğunun yerini ve adını değiştirme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce ayrı bir ofis olan başkonsolosluğun artık Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği içinde hizmet vereceğini açıkladı. Böylece ABD, Filistinlilere münhasır diplomatik temsilcilik ofisi olmayan tek büyük devlet hâline geldi.

Bu karar, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine verdiği destek nedeniyle Filistinlilerin tepki gösterdiği ABD'li büyükelçi David Friedman'ı da Filistin yönetimiyle ana muhatap konumuna getirdi.

ABD, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump'ın verdiği kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini  uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı. Kudüs'teki büyükelçiliğinin resmi açılışını 14 Mayıs'ta yapan ABD, geçen Eylül ayında da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatmıştı.

Pompeo: Politikamızda değişiklik yok

Pompeo Kudüs'teki başkonsoloslukla ilgili kararın, ABD'nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini savundu. Pompeo, "Bu karar, faaliyetlerimizin verimliliği ve etkinliğini artırma amaçlı küresel çabalarımızın bir parçası. ABD politikasındaki bir değişikliğe işaret etmiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili ise Filistinlilere hizmet veren diplomatik temsilcilikteki başkonsolosluk görevinin kaldırıldığını ve şu anki başkonsolosun da Washington'a döneceğini açıkladı.

Erekat: 'Etkinlikle' ilgisi yok

ABD'nin kararı, Filistin yönetiminin tepkisini çekti. Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat, "ABD'nin kararının 'verimlilikle' ilgisi yok. Ama İsrail'in ihlallerini ve suçlarını ödüllendirmek için Amerikan dış politikasının ve uluslararası sistemin temellerini dağıtmaya istekli bir ideolojik ABD ekibini memnun etmekle çok ilgisi var" dedi. Erekat, "Trump yönetimi çözümün değil, sorunun bir parçası" diye ekledi.

İsrail yanlısı politikalar Trump'a oy kazandırmadı

Diğer yandan ABD'de yapılan bir araştırma, Trump'ın İsrail yanlısı politikalarının Yahudi kökenli Amerikalılardan aldığı oy oranını artırmadığını ortaya koydu.

Hiçbir partiyle bağı bulunmayan Yahudi Seçmen Enstitüsü tarafından ABD merkezli anket şirketi Mellmann Group'a yaptırılan araştırmaya katılan Yahudilerin yüzde 74'ü Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat adaylara oy vereceğini söyledi. Bu oran, önceki seçimlerdeki sonuçlarla benzerlik gösteriyor.

Sekiz yüz kişiyle görüşülerek yapılan ankete katılanların yüzde 75'i Trump'ın iç politikadaki göç, vergi ve sağlık hizmetleri gibi konulardaki politikalarını onaylamadıklarını belirtti.

Ankete göre, ABD'deki Yahudilerin yarısından çok az fazlası Trump'ın İsrail ile iyi ilişkiler içinde olmasını tasvip ederken sadece yüzde 6'lık kesim bu durumun Trump'ı ya da bir Cumhuriyetçi adayı desteklemeleri için sebep teşkil edeceğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın Filistin konusunu ele alış biçimini onaylamadığını söyledi.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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