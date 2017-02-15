ABD Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell Covid 19'dan hayatını kaybetti

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84 yaşındaki ABD Eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Covid-19'dan hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesi Powell'ın iki doz koronavirüs aşısının tamamlanmış olduğunu açıkladı.
ABD'nin eski dışişleri bakanlarından 84 yaşındaki Colin Powell'ın Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği bildirildi. Powell'ın ailesi tarafından Facebook'ta yapılan açıklamada, "Olağanüstü ve sevgi dolu bir eşi, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Powell'ın koronavirüs aşılarının tam olduğu belirtildi.
General Colin L. Powell, Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1989-1993 arasında ABD genelkurmay başkanı ve ABD'nin Irak işgaline denk gelen 2001-2005 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. George W. Bush'un başkanlığı döneminde dışişleri bakanı olan Powell, bu göreve gelen ilk siyah siyasetçiydi. Ancak Powell'ın 5 Şubat 2003 tarihinde Irak savaşı öncesinde BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahları olduğunu iddia ettiği ve ABD'nin Irak'ı işgalini savunduğu konuşması siyasi kariyerine gölge düşürmüştü. Powell daha sonra bu konuşmanın "kariyerinde utanç duyduğu kara bir leke olarak kalacağını" söylemişti.
Reuters,AP/BÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe
İsrail'in nükleer silaha sahip olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'a göre İsrail'in sahip olduğu nükleer başlık sayısı tahmin edilenden iki kat fazla.
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, 2003'teki Irak Savaşı öncesinde BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı savaş için ikna konuşması nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Powell, yaptığı konuşmayı “kariyerindeki utanç duyduğu kara bir leke” olarak nitelendirdi.