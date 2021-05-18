ABD: Erdoğan’ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son yaptığı antisemitik açıklamaları şiddetle kınıyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti tahrik edebilecek kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Türkiye'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için gösterilen çalışmalarda ABD'ye katılma çağrısı yapıldı.

"Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denilen açıklamada "ABD, antisemitizmin tüm biçimleriyle mücadele etmeye son derece kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan 17 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Yahudi bir başbakanın kendisine, "Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyor" dediğini anlatmıştı. Erdoğan "Bunu ziyaretimde Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına, şahsıma söylüyordu. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar kan emmekle ancak doyar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ile silah satışına onay verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz" demişti.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe