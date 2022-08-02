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ABD El Kaide lideri El Zevahiri'yi öldürdü

2 Ağustos 2022

ABD, El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'yi Afganistan'da düzenlediği insansız hava aracı saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu.

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El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı ile öldürüldü
Öldürülen El Kaide lideri Eymen el ZevahiriFotoğraf: IntelCenter/AP Photo/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'yi Afganistan'ın başkenti Kabil'de kaldığı evde öldürdüğünü açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kürsüden açıklama yapıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada El Zevahiri'nin öldürüldüğünü doğruladıFotoğraf: Jim Watson/REUTERS

ABD Başkanı Joe Biden, El Zevahiri'ye yönelik hava operasyonunun kendisinin verdiği talimatla gerçekleştirildiğini ve saldırıda El Kaide liderinin ailesinden kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, El Zevahiri'nin geçen Pazar sabahı evinin balkonunda bir ABD insansız hava aracından atılan füzelerle vurulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Zehaviri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 25 milyon dolar ödül belirlemişti.

"Adalet sağlandı. Bu terörist lider artık yok" diyen ABD Başkanı Biden, El Zevahiri için "Onlarca yıldır Amerikalılara yönelik saldırıları planlayan kişiydi" ifadesini kullandı.

8 Kasım 2001'de Afganistan'da çekilen bu fotoğrafta Bin Ladin ve El Zevahiri birlikte görülüyor
8 Kasım 2001'de Afganistan'da çekilen bu fotoğrafta Bin Ladin ve El Zevahiri birlikte görülüyorFotoğraf: picture-alliance/dpa/Ausaf

Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül terör saldırısını planlayan isimler arasında yer alan 71 yaşındaki El Zevahiri, Usame bin Ladin'in 2011'de Pakistan'da ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından El Kaide'nin başına geçmişti.

Mısırlı bir cerrah olan El Zevahiri'nin öldüğüne dair daha önce de birçok kez iddialar ortaya atılmıştı. El Zevahiri'nin sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığı belirtiliyordu.

Üst düzey bir Taliban yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından El Zevahiri'nin de Helmand vilayetinden Kabil'e taşındığını söyledi.

 

DW,rtr,dpa / CÖ,ET

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