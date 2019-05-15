 ABD Dışişleri′nden Irak talimatı | DÜNYA | DW | 15.05.2019

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DÜNYA

ABD Dışişleri'nden Irak talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı acil görevi olmayan personelinin tamamına Irak'tan ayrılma talimatı verdi. ABD'nin bu kararı, Washington ile Tahran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin girişi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin girişi

ABD Dışişleri Bakanlığı acil görevi olmayan personeline Irak'taki Amerikan diplomatik temsilciliklerinden ayrılması için talimat verdi. Alınan karar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğunda görevli Amerikan personelini ilgilendiriyor.

Dışişleri Bakanlığının kararını duyuran ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, her iki temsilcilikte de "normal vize hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğunu" açıkladı.

ABD yönetiminin Irak'taki Amerikan vatandaşlarına acil hizmet sağlama konusunda an itibarıyla kısıtlı imkânlara sahip olduğunu belirten büyükelçilik, bu durumdan etkilenen vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

ABD Merkez Komutanlığı Salı günü, Irak ve Suriye'deki Amerikan askerlerini bölgedeki İran güçlerinden gelen "ciddi tehditler" nedeniyle teyakkuza geçirmişti.

İran'la ABD arasında artan gerilim

Washington ile Tahran arasındaki tansiyon, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından yükselmişti. ABD son dönemde Ortadoğu'ya gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirmişti.

New York Times gazetesi ise Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini öne sürmüştü. Ancak bu haber ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalanlanmıştı.

DW,dpa,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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