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PolitikaNijer

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nijer'de cunta ile görüştü

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland Nijer'de askeri darbe yönetiminin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi ancak görüşmede ilerleme sağlanamadı.

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Victoria Nuland
Fotoğraf: Eranga Jayawardena/AP/picture alliance

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland Nijer'de askeri darbe yaparak iktidara gelen cunta yönetiminin üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Moussa Salao Barmou ve darbe yönetiminden üst düzey üç yöneticinin katıldığı belirtildi. ABD'li üst düzey diplomat Nuland gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi "çok açık ve bazen de oldukça zordu" sözleriyle tanımladı. Görüşmede ilerleme sağlamanın kolay olmadığını söyleyen Nuland, "cunta yönetiminin nasıl ilerlemek istediğine dair çok sabit bir düşünceye sahip olduğunu ve bunun da Nijer Anayasası ile uyumlu olmadığını" vurguladı. 

Wagner uyarısı 

Nuland görüşmede Nijer'in Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'den yardım istediği iddiaları konusunda Nijer'i uyardığını söyleyerek, "Burada bu eyleme başvuranlar Wagner'in ülkeye davet edilmesi halinde egemenliklerine yönelik risklerin çok iyi bilincinde" diye konuştu.

"Diplomasi kapısını açık bırakmalarını umut ediyorum" diyen Nuland, demokratik düzene dönülmemesi halinde darbe yönetiminin ABD ile ilişkilerde yaşayabileceği olası sorunlara dikkat çekti ve ülkesinin Nijer'e yardımları askıya aldığını hatırlattı.

Nuland, gözaltındaki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ve  darbe yönetiminin lideri General Abdourahamane Tiani ile görüşmediğini dile getirdi.

Nijer'de askeri darbe yönetiminden bir temsilci dün akşam televizyondan okuduğu bildiri ile ekonomist Ali Mahaman Lamine Zeime'nin ülkenin yeni Başbakanı ilan edildiğini duyurdu. Lamine Zeime 2010 yılında darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja'nın kabinesinde uzun yıllar Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Nijer medyasında yer alan haberlere göre son olarak Çad'da Afrika Bankası'nda ekonomist olarak çalışıyordu. 

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da yönetime el koymuştu
Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da yönetime el koymuştuFotoğraf: Mahamadou Hamidou/REUTERS

Ne olmuştu?

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da yönetime el koymuş ve demokratik seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u gözaltına almıştı. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi adlı askeri cuntanın Başkanı General Abdourahamane Tiani, ülkenin yeni lideri olurken, darbeciler anayasal kurumları feshetmişti.

Batı Afrika Ekonomik Birliği (ECOWAS) askeri cuntaya ültimatom vererek Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılıp göreve iade edilmesini, aksi takdirde askeri müdahaleye hazırlıklı olunması uyarısı yapmıştı. ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süre Pazar günü dolmuştu. Batı Afrika ülkeleri Perşembe günü bir araya gelerek Nijer'deki durumu görüşecek.

dpa, AFP / HT,EC

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