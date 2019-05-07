 ABD Dışişleri Bakanının Berlin ziyareti iptal edildi | ALMANYA | DW | 07.05.2019

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ALMANYA

ABD Dışişleri Bakanının Berlin ziyareti iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün için planlanan Berlin ziyaretinin beklenmedik bir şekilde kısa süre öncesinden iptal edilmesi Berlin'de tartışmalara yol açtı.

Almanya ve ABD dışişleri bakanları Ekim ayında Washington'da bir araya gelmişti.

Almanya ve ABD dışişleri bakanları Ekim ayında Washington'da bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün için planlanan Berlin ziyareti beklenmedik şekilde iptal edildi.  Berlin'deki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iptale "acil meseleler" gerekçe gösterilerek ziyaretin kısa süre içinde gerçekleşmesine çalışılacağı bildirildi. 

Büyükelçilik açıklamasında "bu önemli görüşmeleri gerçekleştirmek için yeni bir randevu ayarlanmasından memnun olunacağı" belirtilerek "Bakan'ın yakın zamanda Berlin'e gelmekten memnuniyet duyacağı" kaydedildi.      

Mike Pompeo'nun Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Başbakan Angela Merkel ile görüşmesi planlanıyordu. İki ülke arasında Ukrayna, Venezuela, İran ve Suriye'deki durum ile Rusya ve Çin ile ilişkiler ele alınacak konular arasındaydı. 

ABD Dişişleri Bakanı'nın görüşmeyi iptal ettiğini doğrulayan Alman Dışişleri Bakanlığı sebebi hakkında açıklama yapmadı. Bakanlık, Mike Pompeo'nun Alman Dışişleri Bakanı ile bir telefon konuşması gerçekleştirerek üzüntüsünü dile getirdiğini ve kısa sürede iki liderin bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.  

Almanya ile ABD arasında soğuk rüzgarlar

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretini iptal etmesi bazı siyasetçiler tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin değiştinin işareti olarak yorumlandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Maliye Bakanı Peer Steinbrück, bu hareketin ABD'nin savaş sonrasında kendi oluşturduğu düzeni değiştirdiğini gösterdiğini dile getirdi. Başbakan Angela Merkel'in sözlerine atıfta bulunarak, günümüzde artık Avrupa'nın kendisiyle ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Steinbrück, Avrupa ülkelerinin ulusçuluğa yönelmek yerine bütünleşmesi gerektiğini söyledi.       

SPD'li eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de 30 yıl önce Demir Perde'nin yıkılmasından bu yana ABD'nin dünyanın diğer bölgelerine yönelme eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek bunun sadece Başkan Trump ile ilgili değil, uzun vadeli bir gelişme olduğunu, bu gelişmeyi Avrupalıların uzun bir zamandır gözden kaçırdığını kaydetti.     

AFP, Reuters, dpa / DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe
 

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