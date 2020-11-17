 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patrikhanesi′ni ziyaret etti | TÜRKİYE | DW | 17.11.2020

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TÜRKİYE

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında İstanbul'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında Fransa ziyaretinin ardından İstanbul'a gitti. Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunmayacağı açıklanan Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Bakan, St. George Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne gitti.  Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti bir buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo'yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne gitti.  Pompeo'ya eşi Susan Pompeo da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Mike Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pompeo, "Ekümenik Patriği I. Bartholomeos ile tanışmaktan ve bugün Aziz George Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmekten onur duydum. Ortodoks dünyasının lideri olarak Ekümenik Patrikhane, dünya çapında din özgürlüğünü savunmaya devam ettiğimiz için kilit bir ortaktır" dedi.

Türkei Istanbul Besuch US Außenminister Mike Pompeo

"ABD ile AB Türkiye konusunda işbirliği içinde olmalı"

Ziyaret öncesi Fransız Le Figaro gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ile görüşmesinde Türkiye'nin "oldukça agresif" dış politikasının gündeme geldiğini söyledi. Pompeo, görüşmede bu konuya uzun zaman ayırdıklarını ifade etti. Pompeo gazeteye açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "bu tür bir tutumun halkın çıkarına olmadığına" ikna etmek için ABD ve AB'nin iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Bakan, Dağlık Karabağ krizinde Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesini buna örnek göstererek Türkiye'nin Suriyeli askerleri gizlice bölgeye gönderdiğinin "bir gerçek" olduğunu söyledi.

Macron ile Türkiye'nin Libya'daki tutumunu da ele aldıklarını ifade eden Pompeo, "Burada da Türkiye üçüncü ülkelerden askerleri gizlice devreye soktu, Doğu Akdeniz de buna bir örnek, listeyi daha da uzatabilirim" dedi. ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin tutumunun, "bu çatışmaların uluslararasılaşmasının zararlı olduğu ve tüm taraflara zarar verdiği" şeklinde olduğunu belirtti. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada Pompeo ile Macron arasındaki ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirildi.

DHA,AFP,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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