ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesinde

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, depremin yıktığı Hatay ve çevresini inceledi. Yarın Ankara'ya gidecek olan Blinken'ın Erdoğan'la görüşmesi de gündemde.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti başladı. Blinken depremler sonucu yıkıma uğrayan bölgeleri ziyaret ediyor. Adana'daki İncirlik Üssü'nden helikopterle Hatay'a geçen Blinken'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.

Havadan deprem bölgesini inceleyen Blinken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremin yıkımını ilk elden görmek beni derinden üzdü. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına destek için elinden geleni yapmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Blinken, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin depremin yaralarını sarmak için Ankara'ya nasıl daha fazla destek olabileceğini görüşmelerinde ele alacak.

Depremden bu yana ABD arama kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, beton kırma aleti ve temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardımlar göndermişti. Ayrıca depremden etkilenen komşu ülke Suriye'yi de kapsayan 85 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturmuştu.

Blinken, deprem bölgelerini ziyaretinin ardından İncirlik Üssü'ndeki lojistik yardım merkezinde incelemelerde bulunacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Pazartesi günü ise Ankara'da olacak Blinken'ın gündeminde ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de olacak. İki ülkenin NATO'ya katılımı Ankara'nın itirazları nedeniyle gerçekleşemiyor.

Ziyaretle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Resmi programda yer almasa da Reuters'ın haberine göre Blinken'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Blinken'in Türkiye ziyareti göreve gelmesinden iki yıl sonra gerçekleşiyor. Kendisinden önce dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan Rex Tillerson ve Hillary Clinton gibi isimler, görevlerinin ilk üç ayında Ankara'yı ziyaret etmişti.

Reuters / GY, HT