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Fotoğraf: David Josek/REUTERS
PolitikaTürkiye

ABD Dışişleri Bakanı deprem bölgelerini ziyaret edecek

2 saat önce

Pazar günü resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, depremin yıktığı Hatay ve çevresinde incelemelerde bulunacak; resmi programda yer almasa da Erdoğan'la görüşmesi de gündemde.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremler sonucu yıkıma uğrayan bölgeleri ziyaret etmek için Pazar günü Türkiye'de olacak. Blinken'in Adana'daki İncirlik Üssü'ne inmesi ve buradan helikopterle Hatay'a geçmesi planlanıyor. Blinken'e ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik edecek. Blinken, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin depremin yaralarını sarmak için Türkiye'ye nasıl daha fazla destek olabileceğini de ele alacak.

Depremden bu yana ABD arama kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, beton kırma aleti ve temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardımlar göndermişti. Ayrıca depremden etkilenen komşu ülke Suriye'yi de kapsayan 85 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturmuştu.

Blinken, deprem bölgelerini ziyaretinin ardından İncirlik Üssü'ndeki lojistik yardım merkezinde incelemelerde bulunacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Pazartesi günü ise Ankara'da olacak Blinken'in gündeminde ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de olacak. İki ülkenin NATO'ya katılımı Ankara'nın itirazları nedeniyle gerçekleşemiyor.

Ziyaretle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Resmi programda yer almasa da Reuters'ın haberine göre Blinken'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Blinken'in Türkiye ziyareti göreve gelmesinden iki yıl sonra gerçekleşiyor. Kendisinden önce dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan Rex Tillerson ve Hillary Clinton gibi isimler, görevlerinin ilk üç ayında Ankara'yı ziyaret etmişti.

Reuters / GY, HT

 

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