ABD Dışişleri Bakanı: Çin daha "baskıcı" ve "saldırgan"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, giderek daha "baskıcı" ve "saldırgan" bir tutum izlediğini belirttiği Çin'i eleştirdi. Blinken, Amerikan CBS televizyonundaki "60 Minutes" adlı programda ABD ile Çin arasındaki gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı. Blinken, "Birkaç yıldır, Çin'in ülke içinde daha baskıcı ve ülke dışında da daha saldırgan bir tutum izlediğine tanık oluyoruz. Gerçek bu" şeklinde konuştu.

Çin'in dünyada izlediği tutumu eleştiren ABD Dışişleri Bakanı, "Dünyada çok önem verdiğimiz ve kesinlikle savunmak istediğimiz kurallara dayalı düzeni sarsacak veya sınayacak askeri, ekonomik ve diplomatik kapasiteye sahip olan tek ülke Çin" dedi. Blinken sözlerini "Ama bir şey hakkında çok açık olmak istiyorum. Amacımız Çin'i baskı altına almak, durdurmak veya engellemek değil, Çin'in sınadığı bu kurallara dayalı düzeni sürdürmek" şeklinde sürdürdü.

Askeri çatışma ihtimal dışı

Bakan Blinken, ABD ile Çin arasında artan gerginliğe rağmen, bunun askeri bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin bulunmadığını da söyledi. Gerginliğin askeri bir çatışma yönüne gidip gitmediği sorusunu Blinken, "Bu noktaya gelmenin veya hatta bu yönde ilerlemenin Çin'in de ABD'nin de çıkarlarına son derece aykırı olduğunu düşünüyorum" sözleriyle yanıtladı.

Blinken'in açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Kongre'de yaptığı ilk konuşmada, Çin ile çatışma aramadığını, 21'inci yüzyılda üstünlüğü sağlama konusunda Çin ile "rekabeti memnuniyetle" karşılayacağını söylemesinin ardından geldi.

Washington'ın insan hakları konusunda Pekin'e yönelik eleştirilerini artırması, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açıyor. ABD, Çin hükümetini Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur azınlığa yönelik tutumu nedeniyle sert bir şekilde eleştiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan ile teması derinleştirmeyi öngören yeni yönetmeliği de Pekin ile gerilim yaratan konulardan biri oldu. Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyerek, kendi toprağı olarak görüyor. Tayvan'ın uluslararası düzeyde en önemli müttefiklerinden biri ise ABD.

Washington'ın Pekin ile olan ilişkilerinde insan haklarına vurgu yapmasına rağmen, eski Başkan Donald Trump döneminde Çin ile ticarete getirilen kısıtlamalar konusunda Biden yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

AFP,dpa/JD,HT

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