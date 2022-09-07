ABD düzenli korona aşısına geçiyor

ABD'de yetkililer, koronavirüse karşı grip aşısında olduğu gibi düzenli aşılamalara geçişe hazırlanıyor. Amaç kış aylarında ortaya çıkması muhtemel yeni bir korona dalgasının önüne geçmek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sağlık kurumları, koronavirüs pandemisi ile ilgili mevcut durumu altüst edecek yeni bir varyantın ortaya çıkmaması durumunda, grip aşısı uygulamasına benzer bir şekilde, yıllık hatırlatma aşısı tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey korona danışmanı Dr. Anthony Fauci, Salı günü yaptığı açıklamada, "Yıllık grip aşılarında olduğu gibi, dolaşımdaki varyantlara uygun, düzenli aralıklarla aşı uygulamasına doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fauci, risk gruplarının ise daha sık aralıklarla aşı olmasının gerekebileceğini vurguladı.

Dr. Anthony Fauci Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketleri tarafından, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ve BA.5'e karşı geliştirilen aşılara geçen hafta kullanım izni vermişti.

Yeni aşı kampanyası başlıyor

FDA'nın izninin ardından söz konusu aşıların ülke çapında dağıtımına başlandığı ve hatırlatma aşılarının yapılmasına bu hafta içinde başlanacağı bildirildi. ABD'li yetkililer bu sayede, kış aylarında ortaya çıkması muhtemel yeni bir korona dalgasının önüne geçmek istiyor.

Gerek BioNTech/Pfizer, gerekse Moderna tarafından geliştirilen aşıların, hem 2020 yılının başında ortaya çıkan ilk virüse hem de şu an dünya çapında etkili olan BA.4 ve BA.5 alt varyantlara karşı koruyuculuk sağladığı ifade ediliyor. Söz konusu alt varyantlar geçtiğimiz aylarda, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yeni bir korona dalgasına neden olmuştu.

AFP / ET,HT