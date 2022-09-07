  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ABD'de seyyar bir aşı merkezinin kapısındaki tabela
Fotoğraf: Stephen Zenner/ZUMAPRESS/picture alliance
SağlıkAmerika Birleşik Devletleri

ABD düzenli korona aşısına geçiyor

2 saat önce

ABD'de yetkililer, koronavirüse karşı grip aşısında olduğu gibi düzenli aşılamalara geçişe hazırlanıyor. Amaç kış aylarında ortaya çıkması muhtemel yeni bir korona dalgasının önüne geçmek.

https://www.dw.com/tr/abd-d%C3%BCzenli-korona-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1na-ge%C3%A7iyor/a-63039035

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sağlık kurumları, koronavirüs pandemisi ile ilgili mevcut durumu altüst edecek yeni bir varyantın ortaya çıkmaması durumunda, grip aşısı uygulamasına benzer bir şekilde, yıllık hatırlatma aşısı tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey korona danışmanı Dr. Anthony Fauci, Salı günü yaptığı açıklamada, "Yıllık grip aşılarında olduğu gibi, dolaşımdaki varyantlara uygun, düzenli aralıklarla aşı uygulamasına doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı. Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fauci, risk gruplarının ise daha sık aralıklarla aşı olmasının gerekebileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey korona danışmanı Dr. Anthony Fauci
Dr. Anthony FauciFotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketleri tarafından, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ve BA.5'e karşı geliştirilen aşılara geçen hafta kullanım izni vermişti.

Yeni aşı kampanyası başlıyor

FDA'nın izninin ardından söz konusu aşıların ülke çapında dağıtımına başlandığı ve hatırlatma aşılarının yapılmasına bu hafta içinde başlanacağı bildirildi. ABD'li yetkililer bu sayede, kış aylarında ortaya çıkması muhtemel yeni bir korona dalgasının önüne geçmek istiyor.

Gerek BioNTech/Pfizer, gerekse Moderna tarafından geliştirilen aşıların, hem 2020 yılının başında ortaya çıkan ilk virüse hem de şu an dünya çapında etkili olan BA.4 ve BA.5 alt varyantlara karşı koruyuculuk sağladığı ifade ediliyor. Söz konusu alt varyantlar geçtiğimiz aylarda, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yeni bir korona dalgasına neden olmuştu.

 

AFP / ET,HT

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"Yaptırımlar bütün dünya için tehdit"

Politika
56 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sembol fotoğraf: Bir tabelada "manipülasyon"a yol verilirken, "enformasyon"un üstü çizik görülüyor

Asparagas haber furyası tüm Avrupa'yı sardı

Asparagas haber furyası tüm Avrupa'yı sardı

Medya
3 saat önce
Bu kış Almanlar Türkiye'ye tatile gelecek mi?

Almanlar kışı Türkiye'de mi geçirecek?

Almanlar kışı Türkiye'de mi geçirecek?

Ekonomi
15 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

İYİ Parti'den iki seçenekli sığınmacı planı

İYİ Parti'den iki seçenekli sığınmacı planı

Göç
15 saat önce
Avrupa Birliği, Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Avrupa'da resesyon kapıda: Türkiye nasıl etkilenecek?

Avrupa'da resesyon kapıda: Türkiye nasıl etkilenecek?

Ekonomi
16 saat önce
ÇHD Başkanı Selçuk Kozanoğlu

Tahrifat şüphesi olan belgeye tahrifat incelemesi yapılmadı

Tahrifat şüphesi olan belgeye tahrifat incelemesi yapılmadı

Hukuk ve Adalet
19 saat önce
İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı ve önünde güvenliği sağlayan polisler - (26.11.2021)

Türkiye'de suç oranları artıyor

Türkiye'de suç oranları artıyor

Hukuk ve Adalet
22 saat önce
Ana sayfaya dön