 ABD ″Cihadın veliaht prensini″ arıyor | DÜNYA | DW | 01.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD "Cihadın veliaht prensini" arıyor

ABD, 2011'de öldürdüğü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yeri hakkında verilecek bilgi karşılığında 1 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Hamza bin Laden Sohn von Osama Bin Laden (picture-alliance)

ABD, 2011 yılında Pakistan'da düzenlediği operasyonla öldürdüğü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yeriyle ilgili verilecek bilgi karşılığı 1 milyon dolar ödeyecek.

Ödülü koyan ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Hamza bin Ladin'in El Kaide içinde yeni bir lider olarak "ortaya çıktığı" belirtildi.

"Cihadın veliaht prensi" olarak da anılan Hamza bin Ladin'in nerede olduğu yıllardır bilinmiyor. Hamza Bin Ladin'in Pakistan, Afganistan, Suriye ya da İran'da olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

ABD'ye göre yaklaşık 30 yaşında olan Bin Ladin, babasının Abbottabad'da saklandığı evde Amerikan özel birlikleri tarafından öldürülmesinin intikamını almak için ABD'ye yönelik saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suriye'deki cihatçılara seslenmişti

Hamza bin Ladin, 2015 yılında yayımladığı ses kaydında, Suriye'deki mücadelenin "Filistin'in özgürleştirilmesini" sağlayacağını iddia ederek bu ülkedeki cihatçıları birlik olmaya çağırmıştı. Bir yıl sonra ise Suudi Arabistan'da iktidarın devrilmesi için Suudilere çağrıda bulunmuştu.

Usame bin Ladin'in ölümünden sonra hayattaki üç eşi ve çocuklarının Suudi Arabistan'a dönmesine izin verilmişti. Hamza bin Ladin'in uzun süre annesiyle İran'da yaşadığı tahmin ediliyor. Hamza bin Ladin'in şu anda da İran'da rejim tarafından ev hapsinde tutulduğu öne sürülüyor. İddiaya göre Tahran, Bin Ladin'i, El Kaide'nin İran'a saldırmasını engellemek için elinde tutuyor. İran'ın Bin Ladin'i aynı zamanda Suudi Arabistan'a karşı bir baskı unsuru olarak kullandığı iddia ediliyor.

DW,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bin Ladin’in oğlu terör listesinde  

ABD'nin "teröre karşı savaşı" 500 bin can aldı

ABD'nin 11 Eylül’den bu yana Irak, Afganistan ve Pakistan'da "terörle mücadele" savaşlarında ölenlerin sayısı yarım milyona ulaştı. Ölenlerin çoğunu siviller oluştururken, sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. (09.11.2018)  

Benzer içerik

Afghanistan US-Soldaten

ABD'nin "teröre karşı savaşı" 500 bin can aldı 09.11.2018

ABD'nin 11 Eylül’den bu yana Irak, Afganistan ve Pakistan'da "terörle mücadele" savaşlarında ölenlerin sayısı yarım milyona ulaştı. Ölenlerin çoğunu siviller oluştururken, sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Cemal Kaşıkçı kim? 19.10.2018

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim?

Maulawi Mohammad Qasim Halimi Sprecher Nationaler Religionsrat in Afghanistan

Eski Taliban üyesi artık hükümet cephesinde 02.06.2017

Afganistan'da eski Taliban üyesi Kasım Halimi, rejimin düşmesinin ardından taraf değiştirmişti. Hükümet adına Taliban ile barış görüşmelerini sürdüren Halimi, Afganistan'daki siyaset anlayışını DW'ye anlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu (picture-alliance/newscom/D. Hill)

Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir

İsrail'de başsavcı işadamlarından pahalı hediyeler kabul ettiği ve görevini kötüye kullandığı öne sürülen Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma açılabileceğini bildirdi. Netanyahu suçlamaları canlı yayında reddetti. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  