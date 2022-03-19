ABD Bulgaristan'a zırhlı araç birliği gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bulgaristan hükümeti ile NATO doğu kanadının güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağladı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Sofya'yı ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede oluşturulan NATO askeri birliğine destek vereceğini belirterek, "ABD Stryker zırhlı araç birliği sağlamayı kabul etti" dedi. Bulgaristan Başbakanı bunun, "Tüm müttefiklere gönderilen güçlü bir mesaj" olduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise, "Bulgaristan'ın NATO bünyesinde, çok uluslu bir savunma grubu oluşturulacağını duyurmuş olmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir adım ve biz bunu tamamen destekliyoruz" dedi. Soğuk Savaş döneminde Moskova'nın en yakın müttefiklerinden biri olmasına rağmen günümüzde NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Bulgaristan, bin askerden oluşan çok uluslu bir NATO muharip birliğinin topraklarında kurulacağını daha önce açıklamıştı. Birliğe, diğer NATO ülkelerinin de destek vermesi bekleniyor.

Arşiv - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Hohenfels askeri tatbikat alanında, Stryker tipi zırhlı aracın önünde yürüyen bir ABD askeri (eli silahlı olan) - (23.01.2015)

"Silah yardımı söz konusu değil"

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini yineleyen Bulgaristan Başbakanı, "Hiçbir şekilde Ukrayna için bir askeri destek konusunu ele almadık" dedi. Bulgaristan'ın Ukrayna'yı insani konularda desteklemeyi sürdüreceğini söyleyen Petkov, "Çatışmaya bu kadar yakınken Ukrayna'ya askeri yardım yapamayacağımızı söylemek zorundayım. Bu mümkün olmayacak" diye konuştu.

Bulgaristan hükümetinin verdiği bilgilere göre, ABD Savunma Bakanı Austin Sofya'yı ziyaretinde Bulgar mevkidaşı Dragomir Sakov ile de bir araya geldi. Görüşmede, ülkedeki NATO'ya bağlı uluslararası birliğin durumunun gündeme geldiği bildirildi. Açıklamaya göre, ABD'nin Bulgaristan'a göndermeyi taahhüt ettiği zırhlı araç bölüğü bu birliğe entegre edilecek.

Austin'in Sofya ziyareti sırasında, savunma bakanlığı ve hükümet binaları önünde protestolar düzenlendi. Rusya yanlısı Yeniden Doğuş Partisi taraftarları tarafından düzenlenen protestoda, Rusya ve Bulgaristan bayraklarının yanı sıra "NATO dışarı" dövizleri dikkat çekti.

Reuters, dpa / BÖ,ET

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