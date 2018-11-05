 ABD: Bu planlanmış cinayeti kınıyoruz | DÜNYA | DW | 05.11.2018

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DÜNYA

ABD: Bu planlanmış cinayeti kınıyoruz

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı.

Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

ABD’nin BM nezdindeki İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı.

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Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Abdullah ve Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi. (05.11.2018)

Erdoğan WP için kaleme aldığı makalede, “Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi hükümetinin üst makamlarından geldiğini” belirtti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz Trump’a soruşturmada Türkiye’yi destekleme çağrısında bulundu. (02.11.2018)

ABD'nin geçen Haziran ayında çekildiğini duyurduğu İnsan Hakları Konseyi'nde ülkesini büyükelçi düzeyinin bir alt seviyesi olan maslahatgüzar statüsünde temsil eden Cassayre, "Önceden planlanmış cinayeti kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Kırk yedi devletin üye olduğu konseyin Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini masaya yatırdığı toplantı sonrası konuşan ABD'li temsilci, "Yasal süreçler kapsamında titiz, kesinleştirici ve şeffaf bir soruşturmanın yapılması ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması esastır" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan: Failleri ortaya çıkaracağız

BM İnsan Hakları Konseyi'nin merkezinin bulunduğu Cenevre'de Pazartesi günü düzenlenen toplantıda savunma yapan Riyad Temsilcisi Bandar el Ayban, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, cinayetin arkasındakileri ortaya çıkarmaları için talimat verdiğini belirtti ve suça karışanların yargılanacağını söyledi.

El Ayban, cinayet ile ilgili olarak ülkesinde tutuklanan 18 kişinin durumu hakkında bir bilgilendirme yapmazken, basın mensuplarının sorularını "soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle yanıtlamadı.

Konseyin her ülke için dört yılda bir düzenlediği "Evrensel Dönemsel Değerlendirme" adını taşıyan toplantının gündeminde Riyad yönetiminin Yemen'deki iç savaşta oynadığı rol de bulunuyor.

Kaşıkçı'nın oğulları: Babamızın cesedini teslim edin

Geçmişte Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakın olan ve ülkesini çeşitli platformlarda temsil eden, ancak son yıllarda özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı eleştiriler yönelten Kaşıkçı'nın oğulları, Riyad yönetiminden babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

CNN International televizyon kanalına konuşan Abdullah Kaşıkçı ile Salah Kaşıkçı, bundan sonra amaçlarının babalarının cesedini alıp, Medine'de aile mezarlığına defnetmek olduğunu belirtti.

Evlilik evrakları için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkan Kaşıkçı cinayetinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecinin cesedinin parçalanarak yok edildiğini belirlemişti.

Türkiye Suudi Arabistan'a faillerin İstanbul'da yargılanması çağrısı yaparken, Riyad yönetimi bu çağrılara henüz olumlu bir yanıt vermedi. İnsan hakları savunucuları ise cinayetten Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu savunuyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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