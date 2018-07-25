ABD: Brunson kararı yeterli değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun "yetersiz olduğunu" söyledi.

Pompeo konuyla ilgili tweet'inde, "Papaz Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasını" çok gecikmiş bir haber olarak tanımladı. ABD'li bakan, "Memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu yeterli değil. Sayın Brunson'a karşı elle tutulur bir kanıt görmedik ve Türk makamlarını bu davayı derhal şeffaf ve adil bir biçimde karara bağlamaya çağırıyoruz" diye ekledi.

İzmir'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan ve hakkında 35 yıla varan hapis cezaları talep edilen Brunson'ın adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmasına karar verilmişti.

Trump "rezalet" demişti

Papaz Brunson'ın tutukluluğu, Türkiye ve ABD arasında gerginliğe neden olan konulardan biriydi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki duruşmada Brunson'ın tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki papazın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yinelemişti. Trump, "Türkiye'nin ABD'li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" demişti.

Trump yönetimi, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını bloke eden tasarıyı onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak Brunson'ın tutukluluk hâlinin sürmesi ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe gösterilmişti.

Senato, Pazartesi günü de F-35'ler hakkındaki yasa tasarısının nihai hâli konusunda ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi ile anlaşmıştı. F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin öngörüldüğü bu metnin, önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisi'nde, Ağustos ayında ise Senato'da oylanması bekleniyor. Tasarı, Kongre'nin her iki kanadından da geçerse ABD Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW,AFP/CÖ,BÜ

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