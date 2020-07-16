ABD, Brezilya ve Hindistan'da korona bilançosu ağırlaşıyor

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir günde kaydedilen korona vaka sayısı 77 bin 300'ü aştı. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek sayıya tekabül ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs veritabanına göre, daha önce 10 Temmuz'da kaydedilen 67 bin 800'lük vaka sayısı en yüksek rakam idi.

Yaklaşık 330 milyon kişilik nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 3 buçuk milyondan fazla insan koronavirüse yakalanmış bulunuyor. 138 bin civarında kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte ülkede salgın, haziran ayı ortasından bu yana ciddi biçimde ivme kazanmış bulunuyor. Ülkenin birçok eyaleti buna tepki olarak, ekonominin yeniden açılmasını frenlemiş, durdurmuş veya gevşetme kararlarını geri çekmiş durumda.

Brezilya'da can kaybı artıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da kayıt altına alınan yeni tür koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede korona kaynaklı can kaybı sayısı da 76 bini aşmış durumda.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Kaydedilen verilere göre, Mayıs ayının sonundan bu yana 210 milyon kişilik nüfusa sahip Brezilya'da her gün ortalama binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını kaybetmiş bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs ve yol açtığı COVID-19 hastalığını yeterince ciddiye almamasından ötürü sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bolsonaro'nun kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Hindistan'da hükümet stratejisini değiştirdi

Koronavirüsten en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da da kayıt altına alınan toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Cuma sabahı itibarıyla ülkede 25 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saat içinde kayıt altına alınan yeni enfeksiyon sayısı da 30 binden fazla.

Dünyanın nüfus bakımından ikinci büyük ülkesi Hindistan, pandeminin üstesinden sıkı bir sokağa çıkma yasağı ile gelmeyi planlıyordu. Ancak bu önlemler neticesinde on milyonlarca kişi işini kaybetti ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Nüfusun yanı sıra, belli merkezlerde nüfus yoğunluğunun da oldukça yüksek olduğu ülkede hükümet, bu şartlar altında korona stratejisini değiştirdi. Hint hükümetinin şu an öncelikli hedefi, korona salgınının vurduğu ekonomiyi yeniden canlandırmak. Öte yandan yeni enfeksiyon sayısının hızlı bir biçimde artış göstermesinden ötürü bazı bölgelerde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DW,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe