 ABD BAE′ye F-35 satışı için harekete geçti | DÜNYA | DW | 29.10.2020

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DÜNYA

ABD BAE'ye F-35 satışı için harekete geçti

ABD, Türkiye'ye sevkiyatı yapılmayan F-35 tipi modern savaş uçaklarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı planlıyor.

U.S. Air Force F-35A Lightning II (picture-alliance/Zuma/US Air Force)

ABD'li bir milletvekili, Amerikan yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yüksek teknolojiyle donatılmış F-35 tipi savaş uçaklarını satmayı planladığını ve Beyaz Saray'ın Kongre'yi gayrıresmi şekilde bilgilendirdiğini söyledi. Milletvekili, satış planının iki hafta önce BAE'nin İsrail'le barış anlaşması imzalamasının ardından mümkün olduğu bilgisini de verdi.

Reuters'ın haber ajansına göre ABD, 50 F-35'i 10 milyar dolara BAE'ye satmayı planlıyor. ABD ve BAE'nin satışla ilgili ön anlaşmayı BAE'nin Ulusal Günü 2 Aralık'ta yapmayı planladığı belirtildi. Reuters'a konuşan Washington'dan kaynaklar, Trump yönetiminin Kongre'ye anlaşmayla ilgili resmi bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapmayı planladığını kaydetti. Resmi bilgilendirmenin ardından Kongre'nin satışı bloke etme seçeneği bulunuyor. Kaynaklar, F-35 satışı gibi komplike anlaşmalarda gayriresmi bilgilendirme sürecinin normalde 40 gün olduğunu, Trump'ın bu süreyi birkaç güne indirerek anlaşmayı 2 Aralık'a yetiştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

F-35 satış planının İsrail ve BAE'nin barış anlaşması imzalaması sonrası mümkün olduğu belirtiliyor

F-35 satış planının İsrail ve BAE'nin barış anlaşması imzalaması sonrası mümkün olduğu belirtiliyor

Satış için onay gerekiyor

F-35'lerin satışının gerçekleşmesi için Kongre ve Senato'nun onayı gerekiyor. Ancak Kongre'de çoğunlukta olan Demokratlar BAE'nin Yemen savaşındaki rolü nedeniyle silah satışına sıcak bakmıyor. Ayrıca İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruyabilmesi açısından da endişeler dile getiriliyor,

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat partili politikacı Eliot Engel, F-35'lerin BAE'ye satılması planıyla ilgili olarak "Kongre bu satışı ele alırken statükodaki değişikliğin İsrail'in askeri avantajını riske atmayacağının açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi. Engel ayrıca "Bu uçakların satışı çok iyi düşünülmeli. Kongre'nin bu satışın tüm etkilerini araştırması gerekiyor. Bu satışı aceleye getirmek kimsenin işine gelmez" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, böyle bir silah satışına itirazı olmayacağı imasında bulunmuştu. İsrail şimdiye kadar ABD'nin savaş uçaklarının Arap ülkelerine satılmasına karşı çıkıyordu.

Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı

Türkiye de ABD ile F-35 savaş uçakları satın almak için anlaşmış, ancak Türkiye'nin daha sonra Rus yapımı S-400 tipi hava savunma sistemini satın alması üzerine ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Bu da iki ülke arasında krize neden olmuştu.

AFP,Reuters/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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