ABD başkanlık seçimlerinde gözler "salıncak" eyaletlerde

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında çetin bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Doğal olarak her partinin "cepte" bildiği, geleneksel olarak iyi oy aldığı eyaletler var. Ancak özellikle de başa baş geçen seçimlerin kaderi salıncak eyaletlere bağlı. Harris-Trump çekişmesinde de gözler bu birkaç eyaletten çıkacak sonuçlarda olacak.

ABD'de 50 eyalet bulunuyor. 2024 seçimlerinde salıncak eyalet olarak nitelendirilen eyaletlerin sayısı ise 7. Bu eyaletlerde her iki tarafın da kazanma şansı ya da kaybetme riski bulunduğu için en gösterişli mitingler, en üst düzey ziyaretler buralara yapılıyor, büyük kaynaklar bu eyaletlerdeki kampanyalara aktarılıyor.

Yıllar içinde nüfus, demografi, iç göç gibi nedenlerle salıncak eyaletler listesi değişse de şu an Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin salıncak eyalet konumunda. Ülke genelinde seçmenin gözünde ekonomi bir numaralı konu. Aynı şekilde kürtaj hakkı da önem verilen konular arasında. Bu iki konu dışında öncelikli konular eyaletten eyalete değişebiliyor.

Arizona

Arizonalı seçmenin gündemindeki en önemli konu, eyaletin coğrafî konumu ile yakından bağlantılı. Meksika ile uzun bir sınıra sahip olan eyalet, yasadışı göç konusunda tartışmaların odağı halinde.

Sınırdaki düzensiz göç krizini çözme görevi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verilmiş, Demokratların başkan adayı, komşu ülkelerle birlikte sorunun temel nedenlerini ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti. Ancak pek çok Arizonalı Harris'in bu görevi başaramadığı görüşünde. Cumhuriyetçi rakibi Trump da her fırsatta bu konuda Harris'e yükleniyor.

Ancak diğer yandan göçmen akını Arizona'yı ABD'nin en hızlı büyüyen eyaleti haline getirmiş durumda. Nüfusun neredeyse yarısı Latin kökenli ve Latin kökenli seçmene ulaşmak da seçim başarısı için kilit önem taşıyor olacak.

2020'deki seçimleri Arizona eyaletinde Demokratların Başkan adayı Joe Biden kazanmıştı.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris bir restoranı ziyareti sırasında müşterilerle sohbet ediyor. Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

Georgia

ABD'nin güneydoğusundaki Georgia eyaleti 2020 seçimlerinde kıran kırana bir mücadeleye sahne olmuş ve Joe Biden yüzde 0,2'lik kıl payı farkla 1992'den beri eyalette seçimleri kazanan ilk Demokrat aday olmuştu.

Eyalette seçmenlerin yüzde 33'ünün siyahîlerden oluşuyor olmasının, Kamala Harris için bir avantaj olabileceği değerlendiriliyor

Michigan

Michigan, otomobil sanayisi ile özdeşleşmiş bir eyalet. Ford, General Motors ve şimdi Stellantis'in bünyesine katılan Chrysler gibi otomobil devlerine ev sahipliği yapıyor. Otomobil üretimi bölgedeki en önemli istihdam kaynağı. Çin üretimi elektrikli araçların istilasıyla yaşanabilecek rekabet dezavantajı, Başkan Biden'ın kısa süre önce açıkladığı yüksek gümrük vergileriyle bertaraf edilmişti.

Şubat ayında yapılan başkan adaylığı ön seçimlerinde 101 bin seçmen, Biden'a olan hoşnutsuzluklarını göstermek için "kararsız" oy vermişti. Bunda, Biden yönetiminin Gazze savaşıyla ilgili politikalarına yönelik, özellikle de Müslüman seçmenin protestosu etkili olmuştu. Eyaletteki geleneksel olarak Demokratları destekleyen Müslüman kuruluşlar, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Biden'ı protesto çağrısında bulunmuştu.

Yoğun Arap kökenli nüfusa sahip Michigan'da Kamala Harris'in seçmeni ikna etmek için çaba göstermesi gerekecek. İsrail-Hamas savaşından üç yıl önce, 2020'de yapılan seçimlerde Biden, Trump'a karşı sadece yüzde 2,8 oy farkıyla kazanabilmişti.

Nevada

ABD'nin batı eyaletlerinden Nevada'da göç, önemli konular arasında yer alıyor. Güney sınırına yakın eyalette seçmenlerin yaklaşık üçte biri Latin kökenli ve Nevada, kentleşme oranının en yüksek olduğu eyaletlerden biri.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Nevada, Biden göreve geldiğinden bu yana diğer salıncak eyaletler arasında en hızlı büyüyen eyalet oldu. Ancak Nevada, ekonomik büyüme hızına rağmen aynı zamanda işsizliğin en yüksek olduğu eyalet konumunda.

2020'deki seçimleri Demokratların adayı Biden kazanmıştı.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump seçim kampanyası etkinliğinde. Fotoğraf: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Kuzey Carolina

Salıncak eyaletler listesine en son katılan eyalet olan Kuzey Carolina'da, Biden'ın seçim yarışından çekildiği Temuz ayına kadar Trump açık ara farkla öndeydi. Bayrağı Biden'dan devralan Kamala Harris arayı büyük ölçüde kapatmayı başarsa da Trump hala önde gidiyor. Demokrat adaylar şimdiye kadar eyalette son 11 seçimden sadece birini kazanabildi. 2020 başkanlık seçimlerinde de Kuzey Carolina'da Trump kazanmıştı.

Önemli bir demografik değişim süreci yaşayan eyalette 1990'da nüfusun yüzde 75'I beyazlardan oluşurken bu oran günümüzde yüzde 60 civarına gerilemiş durumda. Son 30 yılda nüfusu önemli ölçüde artan eyalette emekli askerlerden genç kolejlilere geniş yelpazede insan yaşıyor.

Pennsylvania

Pennsylvania, hayat pahalılığının en fazla hissedildiği eyaletler arasında. Eyalet, hidrolik kırma (fracking) tekniğinin kullanımıyla Teksas'ın ardından ülkenin en büyük ikinci doğal gaz üreticisi haline geldi. Trump, çevreye etkileri nedeniyle tartışmalı bu tekniği uzun süredir desteklerken Harris yasaklanması çağrısı yapmıştı. Ancak Harris'in söylemini değiştirdiği ve yasak yerine kuralların sıkılaştırılmasından bahsettiği gözleniyor.

Harris ve Trump arasında 10 Eylül'de yapılan ilk ve muhtemelen tek canlı televizyon düellosu da Pennsylvania eyaletinde gerçekleştirilmişti. Eyalette 2020'de seçimleri Biden kazanmıştı.

Wisconsin

Beyaz seçmenin en yoğun olduğu salıncak eyalet olan Wisconsin, aynı zamanda son iki başkanlık seçiminde katılımın da en yüksek olduğu eyaletler arasındaydı. Hem 2016 hem de 2020'deki seçimlerde 25 binden az bir oy farkıyla kazanan adayı seçtiler. Wisconsin'deki seçimler, salıncak eyaletlerde tek bir oyun bile ne kadar önemli olabildiğinin örneği olarak gösteriliyor. 2020'deki seçimleri eyalette Biden kazanmıştı.

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