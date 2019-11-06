 ABD Başkanı Trump′a 2 milyon dolar tazminat cezası | DÜNYA | DW | 08.11.2019

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DÜNYA

ABD Başkanı Trump'a 2 milyon dolar tazminat cezası

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait yardım vakfının fonlarını siyasi ve ticari çıkar amaçlı kullandığı iddiasıyla açılan davada 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

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Görevden azil soruşturması nedeniyle zor günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump New York'taki bir mahkeme tarafından kendisine ait vakıfta toplanan bağışları 2016'daki seçim kampanyasında ve kendi ticari işleri için kullanarak görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

New York Yüksek Mahkemesi'nden görülen davada Hakim Saliann Scarpulla, Trump'ın 2 milyon doları, ilişiği olmayan yardım kuruluşlarına ödemesine hükmetti.

Davada Trump kendisine ait vakıfta toplanan fonları kendisine açılan tazminat davaları, Trump otellerinin promosyonu ve kişisel harcamaları için kullanmakla suçlanıyordu. Trump ayrıca 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasındaki bir kampanya organizasyonunu vakıf yardım toplantısı olarak fatura etmekle suçlanıyordu.

Trump suçlamaları reddederek vakfında toplanan 19 milyon doların yüzlerce hayır işine harcandığını kaydetti.

Mahkeme kararı bu hafta Trump'ın karşılaştığı üçüncü yasal zorluk oldu. Pazartesi günü yine bir mahkeme Trump'ın kampanyasında söz vermesine rağmen kamuya açıklamamak için direttiği sekiz yıllık geriye dönük vergi beyannamesini açıklamasına hükmetmişti.

AP, AFP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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