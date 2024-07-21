Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmesine yönelik baskıya daha fazla direnemedi, başkanlık yarışını bıraktığını duyurdu. Biden, sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkenin yararına olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, 1968 yılında Lyndon Johnson'dan beri ikinci dönem için yarışmaktan vazgeçen görevdeki ilk başkan oldu.

Anketlere göre Demokrat seçmenin çoğunluğu, Kasım ayında yapılacak seçimlere 81 yaşındaki Biden'dan başka bir adayla girmenin kazanma şanslarını artıracağına inanıyordu.

Biden yarıştan çekildiğini açıklarken yerine aday olarak 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e işaret etti. Demokratların gelecek ay yapılacak kongrede resmen aday göstermesi beklenen Harris eğer Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geçerek seçimleri kazanırsa ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Biden adaylıktan çekildiğini duyurdu, yerine yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti Fotoğraf: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Biden'ın adaylığını bitiren yayın

Biden'ın 27 Temmuz'da Trump'la çıktığı televizyon münazarasında sergilediği kötü performans partisi içinde adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir kampanya başlamasını tetiklemişti. CNN televizyonundaki yayın sırasında cümlelerini tamamlamakta zorlanan Biden, program sonunda sahneden ancak eşinin yardımıyla inebilmişti. Bu yayın partinin önde gelen isimleri ve önemli bağışçılarının Biden'dan çekilmesini istediği bir süreci tetikledi. 2020'de ABD'nin en yaşlı başkanı olarak göreve başlayan Biden, bu taleplere neredeyse bir ay boyunca direndi. Ancak dört gün önce COVİD teşhisi konan Biden'ın izolasyon kuralları gereği bazı kampanya etkinliklerini iptal etmek zorunda kalması üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Öte yandan Cumhuriyetçi aday Donald Trump 78 yaşında olmasına karşın seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişimi ve o esnada sergilediği soğukkanlı tutumuyla da Biden'ın tam aksi bir imaja sahip.

"Sıfırdan başlamak korkunç olur"

Biden daha önce Harris'in adaylığı sorulunca, "En başında Başkan olmaya yeterli olmadığını düşünsem onu yardımcım seçmezdim" demişti. Ancak kendisi çekilirse yeni aday için "sıfırdan başlamanın korkunç olacağını" ifade etmişti. Yakınlarına göre Biden, ilk siyah ve kadın başkan yardımcısı Harris'in tüm Demokratları ikna edemeyebileceğini düşünüyor.

Ön seçim sürecinde Biden 3 bin 939 parti delegesinden 3 bin 896'sının desteğini almıştı. Şimdi Ağustos ayında yapılacak Demokrat Parti Kongresinde Kamala Harris'in resmen aday ilan edilmesi bekleniyor.

DW / MUK,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?