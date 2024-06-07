ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'den özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, silah yardımlarının gecikmesi dolayısıyla Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den özür diledi.

2'nci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Fransa'da bulunan her iki lider, Cuma günü bir araya geldi.

Geçen Aralık'ta Zelenskiy'nin Washington'a yaptığı ziyaretten beri ilk yüz yüze buluşmalarında Biden, "Yardımların geleceğinin belirsizlik içinde olduğu haftalar için özür dilerim" diye konuştu.

Amerikan Kongresi, Ukrayna'ya 61 milyar dolar askeri yardım öngören tasarıyı haftalar süren tartışma ve anlaşmazlık döneminin ardından Nisan ayında geçirebilmişti.

Biden, yardımlara Kongre'deki Cumhuriyetçi üyelerin itiraz ettiğini, bunun süreci yavaşlattığını söyledi.

Biden'a cevabında Zelenskiy ise "tüm Amerika'nın" desteğinin önemli olduğuna özellikle vurgu yaptı, ABD'nin "Tıpkı 2'nci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Avrupa'yı kurtarmaya yardım ettiğini" söyledi.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde eski Başkan Donald Trump'ın ismi anketlerde önde gözüküyor. Kiev yönetimi, daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'le diyalog mesajları veren Cumhuriyetçi aday Trump'ın başkan seçilmesi halinde askeri yardımların kesilmesinden endişe ediyor.

Biden-Zelenskiy'nin bir sonraki randevusu İtalya'da

Toplantıları sırasında Biden, "Hiç eğilmedin, yılmadın. Mücadeleye devam ediyorsun, bu inanılmaz" sözleriyle Zelenskiy'e övgüde bulundu. ABD Başkanı ayrıca 225 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım taahhüdünde de bulundu.

Yeni paket hava savunma teçhizatları ile top mermisi gibi mühimmatları içeriyor.

Mühimmat yardımları aksayınca Ukrayna ordusu birçok noktada geri çekilmek zorunda kaldı. Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo / Anadolu/picture alliance

Kiev'e açık ara en fazla silahı sağlayan ABD'den yardımların gecikmesi, Ukrayna askerini cephe hattında zorda bırakmıştı. Bu durumu avantaja çeviren Rusya saldırılarını artırırken, mühimmatı tükenme noktasına gelen Ukrayna ordusu, birçok noktada geri çekilmek zorunda kaldı.

Zelenskiy geçen ay haber ajansı Reuters'a verdiği röportajda, Batılı ülkelerin yardımlara karar verirken "çok fazla zaman harcadıklarından" şikayet etmişti.

Rusya cephede kazanımlarını genişletirken, Biden geçen hafta yaptığı açıklamayla ABD silahlarının Rusya içindeki hedeflere karşı da kullanılabileceğini söyledi. ABD'nin tutum değişikliğini Almanya da izledi, aynı izin Alman silahları için de verildi.

Biden ve Zelenskiy'nin gelecek hafta İtalya'da yapılacak G7 zirvesi sırasında da bir araya gelmeleri planlandı. Liderler G7 toplantılarında, Ukrayna işgali üzerine dondurulan Rus varlıklarının Kiev'e aktarılmasını tartışacak.

Reuters,AP / MUK,TY

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