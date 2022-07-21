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ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance
SağlıkAmerika Birleşik Devletleri

ABD Başkanı Biden koronaya yakalandı

3 saat önce

ABD Başkanı Biden'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Beyaz Saray, 79 yaşındaki Başkan'ın "çok hafif" semptomlar gösterdiğini ve tüm görevlerini izolasyonda sürdüreceğini bildirdi.

https://www.dw.com/tr/abd-ba%C5%9Fkan%C4%B1-biden-koronaya-yakaland%C4%B1/a-62556855

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın "çok hafif" semptomlar gösterdiği ve kendisine Paxlovid ilacı tedavisi uygulanmaya başlandığı belirtildi.

79 yaşındaki Biden'ın testi yeniden negatif çıkana kadar kendini Beyaz Saray'da izole edeceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini sürdüreceği kaydedildi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın iki hatırlatma aşı dozunu da yaptırdığını belirterek son Covid testinin Salı günü yapıldığını ve negatif çıktığını aktardı.

Biden da Twitter hesabından iyi olduğunu ifade ederek bir fotoğraf yayınladı. Biden "Millet, harika durumdayım. İlginize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DW/BK,EC

 

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