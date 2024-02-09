Biden'ın sağlığıyla ilgili tartışmalar büyüyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar, 81 yaşındaki siyasetçinin bir hafta içinde üçüncü kez bir liderin adını ya da ülkesini karıştırmasıyla alevlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafızasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar, 81 yaşındaki liderin konuşurken yaptığı yeni hatalar ve Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un raporu nedeniyle şiddetlendi.

Savcı Hur, 2017 yılında Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılırken teslim etmesi gereken gizli belgeleri elinde tuttuğu için soruşturulan Biden'a yönelik herhangi bir suçlamada bulunmayacağını belirtirken, ABD Başkanı için "hafızası zayıf, yaşlı bir adam" ifadesini kullandı. Hur, Joe Biden'ın ne zaman Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ya da oğlu Beau Biden'ın ne zaman öldüğü gibi soruların yanıtlarını dahi hatırlayamadığını iddia etmişti.

Raporun yayımlanmasının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden ise "hafızasının iyi olduğunu" belirtti.

Robert Hur Fotoğraf: Alex Brandon/AP/picture alliance

Özellikle oğlunun ne zaman öldüğünü unuttuğu yönündeki iddiayı yalanlarken bir hayli sinirlendiği gözlemlenen Biden, "Bunu ortaya atmaya nasıl cesaret eder? Kimsenin oğlumun ne zaman vefat ettiğini hatırlatmasına ihtiyacım yok" dedi. Beau Biden 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.

"Meksika Devlet Başkanı Sisi"

Biden'ın aynı basın toplantısında Mısır lideri Abdülfettah Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanması ise hafızasıyla ilgili şüphelerin daha da artmasına neden oldu. Biden, Gazze'yle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Bildiğiniz üzere Meksika Devlet Başkanı Sisi insani malzemelerin girmesine imkân tanıyacak kapıyı açmak istememişti. Kendisyle konuştum, kapıyı açmaya ikna ettim" dedi.

Biden önceki gün de 2021 yılındaki G7 zirvesinde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı bir sohbeti, 2017 yılında ölen, Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile gerçekleşmiş gibi aktardı.

Joe Biden, New York'ta seçim kampanyasına para toplanması amacıyla düzenlenen bir resepsiyonda, "Başkan seçildikten sonra Avrupa ve Büyük Britanya'daki yedi liderle görüşmek için bir G7 toplantısına gittim. Oturdum ve dedim ki: 'Pekâlâ, Amerika geri döndü.' Fransa Cumhurbaşkanı bana baktı ve 'Ne süreliğine?' dedi. Hiç bu açıdan düşünmemiştim" ifadelerini kullanan Biden, "Sonra Almanya'dan Helmut Kohl bana baktı ve dedi ki: Yarın sabah London Times'ı elinize alıp da bin kişinin İngiliz Parlamentosu'nun kapılarını kırdığını ve içeri girerken bazı insanları öldürdüğünü öğrenseniz ne derdiniz Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

Biden geçen Pazar günü aynı G7 sohbetini aktarırken, bu kez de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 1996'da ölen eski Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile karıştırmıştı. Üstelik ülkesini de Almanya olarak telaffuz etmişti. Biden, "Almanya'dan, yani Fransa'dan Mitterrand bana baktı ve 'Yani, ne, niye, ne süreliğine geri döndünüz' dedi" diye konuşmuştu.

2021'de İngiltere'de düzenlenen G7 zirvesinde bir araya gelen Angela Merkel, Joe Biden, Kraliçe 2'nci Elizabeth ve Emmanuel Macron Fotoğraf: Jack Hill/Getty Images

"Hepimizin başına geliyor"

ABD Başkanı'nın Merkel ile Kohl'un adlarını karıştırmasıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, birçok insanın zaman zaman konuşurken hata yapabileceğini belirterek Biden'ı savundu. Geçmişte benzer hatalar yapan siyasetçilerden örnekler de veren Jean-Pierre, "Hepimize oluyor, yaygın bir şey" dedi.

Sözcü, Biden'ın genel sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine ise ABD Başkanı'nın daha önce yaptırdığı kontrollerde herhangi bir sağlık sorununun çıkmadığını ve yakında yeni bir muayeneden de geçeceğini ifade etti.

Trump da Haley ile Pelosi'yi karıştırmıştı

Biden ile 77 yaşındaki selefi Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde birbirine rakip olması bekleniyor.

Trump da geçen ay yaptığı bir konuşmada, Cumhuriyetçi Parti içindeki rakibi Nikki Haley ile kendisi ABD Başkanı'yken Temsilcileri Meclisi Başkanlığı yapan Nancy Pelosi'nin isimlerini defaatle karıştırmıştı. 77 yaşındaki Trump'ın bu gafı, Haley'in kampanya konuşması sırasında Trump'ın zihinsel sağlığını sorgulamasına yol açmıştı.

Biden da Trump'ı sosyal medya hesabından alaya alarak "Nikki Haley ile her konuda aynı fikirde değilim ama şu konuda hemfikiriz: O Nancy Pelosi değil" yazmıştı.

Trump, Ekim 2023'teki bir konuşmasında da Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'dan bahsederken "Türkiye'nin lideri" demişti. Trump hemen akabinde de Orban'ın lideri olduğu ülkenin Rusya ile sınırı bulunduğunu belirtmişti. Ancak ne Macaristan'ın ne de Türkiye'nin Rusya'yla sınırı bulunuyor.

DW,AP,Reuters / CÖ,ET

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