ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul mitingi öncesi vatandaşlarına yönelik gösteri uyarısında bulunması diplomatik kriz yarattı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey L. Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı uyarıdan duyulan rahatsızlık ifade edildi.

TRT Haber'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliğince dün (21 Mayıs) İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyduğumuz rahatsızlık bugün (22 Mayıs) Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletilmiştir.

Büyükelçi Flake'e, sözkonusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimlerimiz tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlığımız ifade edilmiştir.

Büyükelçi'ye, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim sözkonusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır.

Büyükelçi Flake'e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat / gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasını beklediğimiz iletilmiştir."

ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına duyuru

Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların; kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Büyükelçiliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün İstanbul Maltepe’de yaptığı miting öncesinde vatandaşlarını uyarmıştı. Türkiye'de daha önce yapılan protestolarda "tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler" kullanıldığını hatırlatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yapmıştı.

DW, ANKA / EC, DÇÜ