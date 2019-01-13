ABD Büyükelçisi: Mahan Air’in uçtuğu ülkeler güvende hissetmemeli

Alman hükümetinin İran havayolu şirketi Mahan Air'e yaptırım uygulama kararı ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell tarafından memnuniyetle karşılandı. Grenell, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Mahan Air'in uçtuğu hiçbir ülke kendini güvende hissetmemeli” dedi.

Mahan Air, İran dışında aralarında Paris, Milano, Barcelona gibi kentlerin bulunduğu 20 uçuş noktasına seferler düzenliyor.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell

Alman hükümetinin yaptırım kararını öven ABD Büyükelçisi, "Bunun Alman hükümetinin harika bir adımı olduğunu düşünüyorum. Bu Almanya'nın bir lider olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Ancak Büyükelçi Grenell, Alman hükümetinin bu kararı ile İran'ın nükleer anlaşması arasında bağlantı görmediğine işaret etti. Grenell, "Hepimizin hedefi aynı. Fakat bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemler arasında farklılıklar bulunuyor" dedi.

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin anlaşmayı kurtarmak için çaba gösteriyor.

Maas: Yaptırım kararı gereken bir karardı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Mahan Air'e yönelik yaptırımlara rağmen, nükleer anlaşmaya verdikleri destek açısından bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu. Maas, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın Alman hükümeti için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Alman Dışişleri Bakanı, ancak bazı gelişmelere gereken tepkinin verileceğinin de altını çizdi. Bu çerçevede Mahan Air'e ait uçakların ülkeye iniş izinlerinin iptal edildiğini belirten Maas, "Bu Almanya'nın güvenlik çıkarları ile ilgili, gereken bir karar" dedi.

İran'ı izlediği siyaset konusunda uyaran Maas, "Gelecekte de, terörizme destek, casusluk gibi konular söz konusu olduğunda, bu gelişmelere uygun tepkiyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger de, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mahan Air'e yönelik yaptırım kararının Almanya'nın güvenliği açısından gerekliği olduğunu vurgulamıştı. Burger, Mahan Air'in Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki savaş bölgelerine teçhizat ve insan taşımasını karara gerekçe olarak göstermişti.

Bunun yanı sıra, İran istihbarat servislerinin Avrupa'daki faaliyetleri de kararın gerekçeleri arasında sayılmıştı. Almanya’da geçen hafta İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Alman ordusuna danışmanlık yapan bir kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca, İran istihbaratının Fransa ve Danimarka'da sürgünde yaşayan İranlılara yönelik terör saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

dpa/JD,GA

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