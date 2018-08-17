ABD Büyükelçiliği saldırısında iki gözaltı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettiği öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganların 9 mm çapında bir tabanca ile Ankara plakalı bir araç kullanarak saldırıyı düzenlediği belirtildi. Valilik, gözaltın alınan şüpheliler A.Ç. ve O.G.'nin ilk ifadelerinde saldırıyı düzenlediklerini kabul ettiklerini açıkladı.

Zanlılardan A.Ç.'nin taksirle yaralama suçundan suç kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirtilen açıklamada, diğer şüpheli O.G.'nin ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Büyükelçilik'ten teşekkür

ABD Ankara Büyükelçiliği iki kişinin gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu ve Kalın'dan kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyı kınadı. Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter üzerinden saldırıyı kınayarak, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Mermilerden biri, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölümün camına isabet etmişti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğine bu sabah seyir halindeki bir araçtan altı el ateş açıldığı belirtilmişti. Olayda yaralanan olmamıştı.

DW,rtr,dpa/HT,CÖ

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