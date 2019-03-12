ABD Avrupa için askeri harcamalarını kısıyor

ABD'nin Avrupa için askeri harcamalarında kesintiye gitmeyi planladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, 2020 yılı için öngörülen bütçe kapsamında Washington Avrupa'da 5,9 milyar dolarlık harcama yapmayı planlıyor. 2019 yılı için belirlenen bütçede bu alan için 6,5 milyar dolar ayrılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi, sözkonusu kesintinin ABD'nin kıtanın güvenliğine yaptığı katkının azalacağı yönünde bir izlenim yaratmaması gerektiğini söyledi. Bakanlık'ta Mali İşler Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Elaine McCusker, ABD'nin NATO'ya bağlılığının aynen önceden olduğu gibi sürdüğünü kaydetti.

McCusker, ABD'nin geçen yıl Avrupa'ya "ciddi derecede" yatırım yapmış olmasının kısmen operasyon bölgesinin silahlandırılması amacı taşıdığını kaydetti. Sözkonusu paranın, ABD'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Avrupa'daki askeri varlığını güçlendirmesine olanak tanıyan "Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi" için harcandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerini yeteri kadar savunma yatırımı yapmadıkları gerekçesiyle tekrar tekrar eleştirmişti. ABD, ittifak bünyesindeki yük dağılımının daha adil yapılması gerektiğini savunuyor.

dpa/BÜ,EC

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