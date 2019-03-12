 ABD Avrupa için askeri harcamalarını kısıyor | DÜNYA | DW | 12.03.2019

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DÜNYA

ABD Avrupa için askeri harcamalarını kısıyor

Pentagon gelecek yıl Avrupa için yapacağı askeri harcamalarda kesintiye gidecek. 2019’da bu alanda 6,5 milyar dolar ayrılırken, bütçe 2020’de 5,9 milyar dolara düşecek.

US-Soldaten bei Mannöver in Deutschland (AFP/Getty Images/C. Stache)

Almanya'daki askeri tatbikat sırasında ABD askerleri, 2017

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SIPRI'nin yıllık dünyada silah ticareti raporuna göre Türkiye, 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını yüzde 170 artırırken, dünyada da aynı dönemde silah ticareti yüzde 7,8 artış gösterdi. (11.03.2019)

ABD, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmayı hedeflediği bölgede "gözlemci birlikler" konuşlandırılmasını NATO gündemine getiriyor. Görevi IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun üstlenmesi seçenekler arasında. (13.02.2019)

ABD'nin NATO Büyükelçisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının, NATO’nun ortak füze savunma sistemini akamete uğratabileceği uyarısında bulunarak “Tüm ittifak endişeli. Türkiye’nin doğru kararı almasını umuyoruz” dedi.  (12.02.2019)

ABD'nin Avrupa için askeri harcamalarında kesintiye gitmeyi planladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, 2020 yılı için öngörülen bütçe kapsamında Washington Avrupa'da 5,9 milyar dolarlık harcama yapmayı planlıyor. 2019 yılı için belirlenen bütçede bu alan için 6,5 milyar dolar ayrılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi, sözkonusu kesintinin ABD'nin kıtanın güvenliğine yaptığı katkının azalacağı yönünde bir izlenim yaratmaması gerektiğini söyledi. Bakanlık'ta Mali İşler Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Elaine McCusker, ABD'nin NATO'ya bağlılığının aynen önceden olduğu gibi sürdüğünü kaydetti.

McCusker, ABD'nin geçen yıl Avrupa'ya "ciddi derecede" yatırım yapmış olmasının kısmen operasyon bölgesinin silahlandırılması amacı taşıdığını kaydetti. Sözkonusu paranın, ABD'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Avrupa'daki askeri varlığını güçlendirmesine olanak tanıyan "Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi" için harcandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerini yeteri kadar savunma yatırımı yapmadıkları gerekçesiyle tekrar tekrar eleştirmişti. ABD, ittifak bünyesindeki yük dağılımının daha adil yapılması gerektiğini savunuyor.

dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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