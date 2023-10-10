  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu'da savaş
Ankara saldırısı
Ukrayna Savaşı
Çatışmalarİsrail

Almanya'nın da içinde olduğu 5 ülkeden İsrail'e destek

10 Ekim 2023

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya liderleri İsrail'in yanında olduklarını ifade eden ortak bir açıklama yayınladı.

https://p.dw.com/p/4XKLL
Nach Hamas-Großangriff auf Israel - Sderot
Fotoğraf: lia Yefimovich/dpa

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderleri ortak bir açıklama yaparak ülkelerinin İsrail'in yanında olduğunu duyurdu.

"Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi, meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz" denilen ortak açıklamada "Ülkelerimiz İsrail'in, kendini ve halkını bu tür vahşetlere karşı savunma çabalarını destekleyecektir. Ayrıca, bunun İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir dönem olmadığını da vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz" denildi. Hamas'ın bu istekleri temsil etmediği ve Filistin halkına "daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmadığı" kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockFotoğraf: Felix Zahn/photothek/IMAGO

Baerbock'tan Filistin Özerk Yönetimi'ne çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Filistinlilere Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik şiddet olaylarını daha da fazla yaymama çağrısında bulundu.

Alman televizyon kanalı ntv'de bir programa katılan Baerbock "Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmamasını sağlamak Filistin Özerk Yönetimi'nin sorumluluğudur" diyen Baerbock "Elimizdeki her şeyle İsrail'in yanındayız" ifadelerini kullandı.

Almanya dün Filistin bölgelerine yapılan kalkınma yardımlarını yeniden incelemek üzere geçici süreliğine askıya almıştı. Baerbock konuyla ilgili olarak "Terör gruplarının finanse edilmesi söz konusu değildir" diyerek yardımların incelendiğini ifade etti.

"Filistin Özerk Yönetimi'ne doğrudan ödemeler olmaması için Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz" diyen Baerbock kalkınma yardımıyla insani yardımın iki farklı şey olduğuna dikkat çekti. Baerbock "Örneğin artık basitçe gıda yardımı yapılmayacağını söylemek ölümcül olur" diye konuştu. Baerbock Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde Filistin'e 73 milyon euro insani yardım ayırdığını ve bunun büyük kısmının da ödendiğini söyledi.

Baerbock, İsrail'e yönelik saldırıların başkent Berlin'de kutlanmasını da kınadı. "Toplumun aşırılık yanlılığı bakımından radikalleştiğini görüyoruz, burada hukuk devletinin tüm sertliğiyle yanıt vermesine ihtiyaç var" diyen Baerbock "Antisemitizm ve İsrail düşmanlığının burada yeri yok" ifadelerini kullandı.

Hamas militanları
Hamas militanları (Arşiv)Fotoğraf: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Hamas'tan rehineleri öldürme tehdidi

İsrail'e Cumartesi günü sürpriz bir saldırı düzenleyen radikal İslamcı Hamas, dün İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının sürmesi halinde elindeki rehineleri öldüreceğini açıkladı. Hamas'ın rehine tuttuğu İsrail vatandaşlarının 150 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Uyarıda bulunmaksızın halkımızın her hedef alınmasına bir sivil rehinenin infaz edilmesiyle karşılık verilecek" denildi. Hamas bu açıklama öncesinde de İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sırasında 4 rehinenin öldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı sonra harap olmuş binalar
İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürüyorFotoğraf: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Gazze'de insani kriz tehlikesi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Gazze Şeridi'ne topyekûn abluka uygulanacağı ve bölgenin gıdasız, susuz ve elektriksiz bırakılacağını açıklamıştı. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail'in kuşatma açıklamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti ve Gazze'nin zaten vahim olan insani durumunun şimdi "sadece katlanarak kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

İsrail ile Filistinli Hamas örgütü arasındaki savaş dördüncü gününe girerken İsrail'de can kaybı 900'ün üstünde. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Gazze'de ise 687 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı HerzogFotoğraf: Ammar Awad/REUTERS

Netanyahu: Hamas IŞİD'dir

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece televizyonlardan yayınlanan konuşmasında Hamas'ı Irak ve Suriye'de etkili olan radikal İslamcı IŞİD'e benzetti. Netanyahu İsrail'in Hamas'a "eşi, benzeri olmayan bir güçle" "büyük ve ağır" bir saldırı başlatacağını ifade etti. Netanyahu "Hamas teröristleri çocukları bağladı, yaktı ve  infaz etti. Bunlar vahşidir. Hamas IŞİD'dir" dedi. Netanyahu İsrail'in "kuzeyde Hizbullah'a karşı diğer cepheleri de güçlendireceğini" belirtti.

Lübnan sınırına kaydırılan İsrail zırhlı araçları
Lübnan sınırına kaydırılan İsrail zırhlı araçlarıFotoğraf: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Netanyahu, muhalefete de "ulusal birlik hükümeti" oluşturma çağrısı yaptı. Netanyahu, bunun "herhangi bir ön koşul" olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail-Lübnan sınırında ikinci bir cephe ihtimali

İsrail ordusu pazartesi günü Lübnan üzerinden sınırı geçen "çok sayıda silahlı şüphelinin" öldürüldüğünü ve helikopterlerle bölgede bulunan hedeflere hava operasyonu düzenlediklerini açıkladı. Filistinli İslami Cihad, Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminin sorumluluğunu üstlendi.

Lübnan Hizbullahı da ülkenin güneyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda üç üyesinin öldüğünü açıkladı. Hizbullah saldırıya misilleme olarak iki İsrail kışlasını "güdümlü füzeler ve havan mermileri kullanarak" vurduğunu belirtti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili "Hizbullah'ın yanlış karar vermesinden ve bu çatışmaya ikinci bir cephe açmayı tercih etmesinden son derece endişe duyuyoruz" dedi.

DW, Reuters, AFP / EC, JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hakan Fidan'ın "manifestosu" nasıl yankı buldu?

Politika10 Ekim 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürüldü

İddia: MHP'li yönetici Sinan Ateş savcısıyla görüştü

İddia: MHP'li yönetici Sinan Ateş savcısıyla görüştü

Hukuk ve Adalet10 Ekim 2023
AfD Eş Genel Başkan Alice Weidel ve Hessen teşkilatı Başkanı Robert Lambrou

Analiz: Almanya sağa kayıyor

Analiz: Almanya sağa kayıyor

Politika10 Ekim 2023
Emek, Barış ve Demokrasi mitingi için Ankara Tren Garı önünde toplanan yüzlerce kişi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamına tanık oldu.

10 Ekim Ankara katliamı: Bitmeyen adalet arayışı

10 Ekim Ankara katliamı: Bitmeyen adalet arayışı

Terörizm9 Ekim 2023
Gazze'de İsrail'in hava saldırıları sonrasında yıkıntıların yanında oturan iki kişi

Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan farkı ne?

Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan farkı ne?

Politika9 Ekim 2023
Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışacak

CHP: İstanbul'daki değişim rüzgarı kurultaya yansır mı?

CHP: İstanbul'daki değişim rüzgarı kurultaya yansır mı?

Politika9 Ekim 2023
İsrail ve Hamas arasındaki şiddet tüm dünyayı tedirgin ediyor

Beş maddede Ortadoğu'daki savaşta Türkiye'nin konumu

Beş maddede Ortadoğu'daki savaşta Türkiye'nin konumu

Politika9 Ekim 2023
Ana sayfaya dön