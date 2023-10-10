Almanya'nın da içinde olduğu 5 ülkeden İsrail'e destek

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya liderleri İsrail'in yanında olduklarını ifade eden ortak bir açıklama yayınladı.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderleri ortak bir açıklama yaparak ülkelerinin İsrail'in yanında olduğunu duyurdu.

"Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi, meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz" denilen ortak açıklamada "Ülkelerimiz İsrail'in, kendini ve halkını bu tür vahşetlere karşı savunma çabalarını destekleyecektir. Ayrıca, bunun İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir dönem olmadığını da vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz" denildi. Hamas'ın bu istekleri temsil etmediği ve Filistin halkına "daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmadığı" kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: Felix Zahn/photothek/IMAGO

Baerbock'tan Filistin Özerk Yönetimi'ne çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Filistinlilere Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik şiddet olaylarını daha da fazla yaymama çağrısında bulundu.

Alman televizyon kanalı ntv'de bir programa katılan Baerbock "Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmamasını sağlamak Filistin Özerk Yönetimi'nin sorumluluğudur" diyen Baerbock "Elimizdeki her şeyle İsrail'in yanındayız" ifadelerini kullandı.

Almanya dün Filistin bölgelerine yapılan kalkınma yardımlarını yeniden incelemek üzere geçici süreliğine askıya almıştı. Baerbock konuyla ilgili olarak "Terör gruplarının finanse edilmesi söz konusu değildir" diyerek yardımların incelendiğini ifade etti.

"Filistin Özerk Yönetimi'ne doğrudan ödemeler olmaması için Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz" diyen Baerbock kalkınma yardımıyla insani yardımın iki farklı şey olduğuna dikkat çekti. Baerbock "Örneğin artık basitçe gıda yardımı yapılmayacağını söylemek ölümcül olur" diye konuştu. Baerbock Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bu yıl içerisinde Filistin'e 73 milyon euro insani yardım ayırdığını ve bunun büyük kısmının da ödendiğini söyledi.

Baerbock, İsrail'e yönelik saldırıların başkent Berlin'de kutlanmasını da kınadı. "Toplumun aşırılık yanlılığı bakımından radikalleştiğini görüyoruz, burada hukuk devletinin tüm sertliğiyle yanıt vermesine ihtiyaç var" diyen Baerbock "Antisemitizm ve İsrail düşmanlığının burada yeri yok" ifadelerini kullandı.

Hamas militanları (Arşiv) Fotoğraf: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Hamas'tan rehineleri öldürme tehdidi

İsrail'e Cumartesi günü sürpriz bir saldırı düzenleyen radikal İslamcı Hamas, dün İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının sürmesi halinde elindeki rehineleri öldüreceğini açıkladı. Hamas'ın rehine tuttuğu İsrail vatandaşlarının 150 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Uyarıda bulunmaksızın halkımızın her hedef alınmasına bir sivil rehinenin infaz edilmesiyle karşılık verilecek" denildi. Hamas bu açıklama öncesinde de İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sırasında 4 rehinenin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürüyor Fotoğraf: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Gazze'de insani kriz tehlikesi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Gazze Şeridi'ne topyekûn abluka uygulanacağı ve bölgenin gıdasız, susuz ve elektriksiz bırakılacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail'in kuşatma açıklamasından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti ve Gazze'nin zaten vahim olan insani durumunun şimdi "sadece katlanarak kötüleşeceği" uyarısında bulundu.

İsrail ile Filistinli Hamas örgütü arasındaki savaş dördüncü gününe girerken İsrail'de can kaybı 900'ün üstünde. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Gazze'de ise 687 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fotoğraf: Ammar Awad/REUTERS

Netanyahu: Hamas IŞİD'dir

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece televizyonlardan yayınlanan konuşmasında Hamas'ı Irak ve Suriye'de etkili olan radikal İslamcı IŞİD'e benzetti. Netanyahu İsrail'in Hamas'a "eşi, benzeri olmayan bir güçle" "büyük ve ağır" bir saldırı başlatacağını ifade etti. Netanyahu "Hamas teröristleri çocukları bağladı, yaktı ve infaz etti. Bunlar vahşidir. Hamas IŞİD'dir" dedi. Netanyahu İsrail'in "kuzeyde Hizbullah'a karşı diğer cepheleri de güçlendireceğini" belirtti.

Lübnan sınırına kaydırılan İsrail zırhlı araçları Fotoğraf: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Netanyahu, muhalefete de "ulusal birlik hükümeti" oluşturma çağrısı yaptı. Netanyahu, bunun "herhangi bir ön koşul" olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail-Lübnan sınırında ikinci bir cephe ihtimali

İsrail ordusu pazartesi günü Lübnan üzerinden sınırı geçen "çok sayıda silahlı şüphelinin" öldürüldüğünü ve helikopterlerle bölgede bulunan hedeflere hava operasyonu düzenlediklerini açıkladı. Filistinli İslami Cihad, Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminin sorumluluğunu üstlendi.

Lübnan Hizbullahı da ülkenin güneyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda üç üyesinin öldüğünü açıkladı. Hizbullah saldırıya misilleme olarak iki İsrail kışlasını "güdümlü füzeler ve havan mermileri kullanarak" vurduğunu belirtti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili "Hizbullah'ın yanlış karar vermesinden ve bu çatışmaya ikinci bir cephe açmayı tercih etmesinden son derece endişe duyuyoruz" dedi.

DW, Reuters, AFP / EC, JD

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