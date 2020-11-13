 ABD Adalet Bakanı: Usulsüzlüğe dair kanıt bulamadık | DÜNYA | DW | 02.12.2020

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DÜNYA

ABD Adalet Bakanı: Usulsüzlüğe dair kanıt bulamadık

ABD Başsavcısı William Barr, Adalet Bakanlığı'nın geçen ay gerçekleşen başkanlık seçiminde, sonuçları değiştirecek çapta bir usulsüzlük yapıldığına dair kanıt bulamadıklarını açıkladı.

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ABD başkanlık seçiminin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Başkan Donald Trump'ın seçim sonucuna itirazlarının sürmesi üzerine Adalet Bakanı usulsüzlük iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başsavcısı William Barr, Adalet Bakanlığı'nın 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminde Başkan Donald Trump’ın seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasını destekleyecek şekilde geniş çapta bir usulsüzlük yapıldığına dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçiminde rakibi Demokrat Joe Biden’a karşı yenilgisinin önüne geçmek için seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve oyların yeniden sayılmasını istemişti.

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Demokratların kanun yaptırımını sıklıkla siyasete alet etmekle suçladığı Barr, haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada savcıların Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerde geniş çaplı usulsüzlük yapıldığı iddialarını destekleyecek kanıt bulmadığını açıkladı.

Barr "Şu ana kadar seçim sonucunu değiştirecek çapta bir usulsüzlük tespit edemedik" ifadelerini kullandı.

Barr'ın açıklamaları Trump'ın Salı günü herhangi bir kanıt göstermeden Michigan, Pensilvanya ve Georgia eyaletlerinde usulsüz oy kullanılması nedeniyle ikinci dönem başkanlığın kendisinden çalındığını iddia etmesinin ardından geldi.

Trump ekibinden yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı’nın konuyu derinlemesine soruşturmadığı belirtildi.

Mahkemelerden red

Trump ekibinin mahkemelere yaptığı itirazlar reddedildi. Ancak Trump buna rağmen Salı günü Wisconsin’de yüksek mahkemeye yaptığı başvuruda posta ile kullanılan 221 bin oyun geçersiz sayılmasını istedi. Biden eyalette 20 bin oy farkıyla seçimi kazanmıştı.

ABD Başsavcısı William Barr'ın açıklamaları başkanın resmi ve resmi olmayan avukatlarının Trump'ın başkan seçilen Demokrat Joe Biden'a olan yenilgisine itiraz etmek için ufak bir ihtimalle yeniden mahkemeye başvurması sonrasında oldu.

AFP, Reuters/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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