 ABD Adalet Bakanı: Şiddet olaylarında yabancı aktörlerin parmağı var | DÜNYA | DW | 04.06.2020

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DÜNYA

ABD Adalet Bakanı: Şiddet olaylarında yabancı aktörlerin parmağı var

ABD Adalet Bakanı Barr, ülkenin dört bir yanını saran protestolardaki şiddet olaylarında "yabancı aktörlerin" rolü olduğunu öne sürdü. Barr, provokatörlerin toplumdaki ayrıştırmayı derinleştirmeye çalıştığını söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr

ABD Adalet Bakanı William Barr

ABD Adalet Bakanı William Barr, siyah Amerikalı Georg Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan kitlesel protestolara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Barr, "yabancı çıkar gruplarının" ve Antifa gibi gruplarla ilişkili olan "aşırılık yanlısı ajitatörlerin" Amerikan toplumundaki ayrışmayı derinleştirme amacı güttüğünü öne sürdü.

Barr, "Antifa ve benzeri diğer aşırılık yanlısı grupların ve çeşitli siyasi odaklardan çeşitli aktörlerin şiddet eylemlerini kışkırtmada payı olduğunu ve bu eylemlere katıldığına ilişkin kanıtlar gördük" diye konuştu. Barr, yabancı aktörlerin de olaylarda rolü olduğunu öne sürdü.

ABD Adalet Bakanı, şimdiye dek şiddet olaylarıyla ilgili olarak 51 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Washington’daki 114 güvenlik gücünün yaralandığını söyleyen Barr, 22 görevlinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Basin toplantına katılan ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Başkan Vekili Regina Lomardo ise, yetkililerin haftasonu Washington’daki ayaklanmalarda yaşanan yedi kundaklama olayının soruşturduğunu ve bir kişinin tutuklandığını söyledi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser

Washington Belediye Başkanı: Askeri şehrimizden çekin

Diğer yandan askerin sokağa inmesine tepki gösteren Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında ordunun çekilmesini talep etti. Bowser "Eyalet dışından gelen birliklerin Washington D.C.’den çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Demokrat Partili Belediye Başkanı, D.C. Ulusal Muhafız Birlikleri’ni koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında görevlendirdiğini, ancak ordu birliklerini talep etmediğini ifade etti. Çarşamba günü Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ın ilerisine konuşlandırılan birliklerin (eyalet) hükümetini huzursuz ettiğini söyleyen Bowser, federal yetkililerle, birliklerin çekilmesi için işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham'ın federal ortaklardan gösterilerin kontrolü için yardım istediğini ifade eden Bowser, "Ancak bizim talep etmediğimiz ve Adalet Bakanı William Bar’ın emrinde olduğunu anladığımız bazı diğer federal güçler söz konusu" diye konuştu.

Reuters / SÖ, EC

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