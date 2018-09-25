 ABD AB ile ticari anlaşmazlığa çözüm arıyor | EKONOMİ | DW | 17.10.2018

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EKONOMİ

ABD AB ile ticari anlaşmazlığa çözüm arıyor

ABD, AB ile aralarındaki ticari anlaşmazlığa çözüm bulunması için harekete geçti. Trump yönetimi AB, İngiltere ve Japonya ile ayrı ayrı ticaret anlaşmaları yapmak üzere planları bulunduğunu açıkladı.

Stahlwerk der Salzgitter AG Stahlbranche (picture-alliance/dpa/J. Lübke)

Washington yönetimi, Kongre'ye yaptığı bilgilendirmede Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması için görüşmelere başlanılması konusunda planlarının olduğunu belirtti. Ticaret anlaşmaları için görüşmeler AB ile de kısıtlı değil. Bu görüşmelere, AB'den ayrılma kararı alan İngiltere ve Japonya ile de başlanılması gerektiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer konuyla ilgili resmi talebi Kongre'ye sundu. Beyaz Saray'ın görüşmelere resmen başlayabilmesi için Kongre'nin bilgilendirilmesi gerekiyor.

Lightizer amaçlarının "ABD'deki işçi, çiftçi, hayvan yetiştiricisi ve işletmeler için çabuk ve esaslı sonuçlar almak" olduğunu söyledi. Kongre'ye iletilen yazıda görüşmelerde gümrük engelleri ve diğer kısıtlayıcı önlemlerle adil ticari düzenlemelerin ele alınması gerektiği belirtildi. ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin "dünyanın en büyük ve en karmaşık ekonomik ilişkileri" olduğuna da yazıda yer verildi.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström

Malmström kuşkulu

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ise ABD ile aralarındaki gümrük anlaşmazlığına çözüm bulunabileceğinden kuşkulu. Malmström Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada müzakere heyetinin önümüzdeki hafta Washington'a gideceğini ve kendisinin de Kasım'daki ara seçimlerden sonra Lighthizer ile bir araya geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayı sonlarında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ithal çelik ve alüminyuma uygulanan zamlı gümrük vergisine Avrupa'dan ithal edilen otomobillerin dahil edilmemesi hususunda bir çeşit moratoryum kararlaştırmıştı. Trump ve Juncker zamlı gümrük tarifelerinden imtina edilmesi ve ticari engellerin kaldırılması için görüşmelere başlanması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

ABD yönetimi Eylül sonunda komşuları Kanada ve Meksika ile 1994 yılında yürürlüğü giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) revize edilmesini kararlaştırmıştı. Başkan Trump yeni adıyla ABD-Kanada-Meksika Anlaşması'nın (USMCA) "Amerikan tarihinin en önemli ticari anlaşması" olduğunu söylemişti.

DW,rtr,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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