 ABD-AB arasındaki ticaret sorununda ilerleme | DÜNYA | DW | 25.08.2018

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DÜNYA

ABD-AB arasındaki ticaret sorununda ilerleme

ABD ile Avrupa Birliği, bir süredir devam eden ticaret gerginliğini gidermek için adım attı. Almanya'nın ABD Büyükelçisi geçen ayki Trump-Juncker görüşmesi sonrası çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi.

Deutschland Friedrich Wilhelms Hütte in Mülheim an der Ruhr (imago/Rupert Oberhäuser)

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında bir süredir devam eden ticaret gerginliğiyle ilgili konuşan Almanya'nın ABD Büyükelçisi Emily Haber, ihtilafın çözümü için tarafların adım attığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Temmuz ayında Washington'da bir araya gelmesinin ardından oluşturulması kararlaştırılan çalışma grubunun bu hafta ilk kez toplandığını kaydeden Haber, ABD'li yetkililerin "hızlı sonuç için" baskı yaptıklarını söyledi.

Deutschland Diplomatin Emily Haber (Imago/allefarben-foto)

Büyükelçi Emily Haber

Büyükelçi, "Zaman çizelgesi bakımından Avrupa Parlamentosu'nun gelecek yılki seçimlerini hatırlatırım. Dolayısıyla bir anlaşmaya varacaksak, bunun seçimlerden önce gerçekleşmesi gerekir" ifadesini kullandı.

İkili ilişkileri güçlendirmek için gelecek yıl içinde bir dizi etkinliğin gerçekleşeceğini belirten Haber, mevcut "durum tespit çalışmalarının" ötesinde bir noktaya geçmek için AB yetkililierinin resmi bir şekilde görevlendirilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kritik görüşme

Almanya, Trump ve Juncker'in, 25 Temmuz'da Washington'da bir araya gelmesi sonrası temaslarlarla ilgili memnuniyetini dile getirmişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Washington'daki görüşmede varılan uzlaşmanın "ticaret savaşlarını önleyeceğini" ve "milyonlarca işi kurtaracağını" ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Juncker'in müzakerelerini Avrupa dayanışmasının bir örneği olarak nitelendirmiş ve "Ticaret ihtilafındaki uzlaşma şunu gösterdi: Avrupa birlik hâlinde haraket ettiğinde sözlerimizin bir ağırlığı oluyor" sözlerini kullanmıştı.

Gergin dönem

Trump ve Juncker arasındaki görüşme, ABD Başkanı'nın AB'den ithal edilecek otomobillere uygulanan gümrük vergilerini büyük oranda arttırmakla tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmişti.

Juncker-Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı almıştı.

Taraflar ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alması ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttırılması konusunda da anlaşmıştı.

ABD Başkanı, görüşme öncesinde yaptığı birçok açıklamada, Avrupa'yı ABD'nin ihraç ettiği ürünlere adaletsiz muamele etmekle suçlamıştı.

DW,rtr/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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